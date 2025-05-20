Gaziantep'te Kan Bağışı İçin Protokol İmzalandı

Gaziantep'te Kan Bağışı İçin Protokol İmzalandı
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Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi, Kızılay İl Başkanlığı ve Şahinbey Kaymakamlığı, kan bağışını artırmak amacıyla protokol imzaladı. Vali Kemal Çeber, kan bağışının hayat kurtarıcı önemine dikkat çekti.

Gaziantep'te kan bağışı oranını arttırmak amacıyla Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi, Kızılay İl Başkanlığı ve Şahinbey Kaymakamlığı arasında protokol imzalandı.

Gaziantep Valiliği öncülüğünde, Şahinbey Belediyesi, Kızılay Gaziantep Başkanlığı ve Şahinbey Kaymakamlığı iş birliğinde, vatandaşı teşvik etmek ve kan bağışını artırmak amacıyla Valilik Fuaye Salonu'nda imza protokolü gerçekleştirildi.

Vali Kemal Çeber, törendeki konuşmasında kan bağışının bir insanın hayatının kurtarabilecek derecede önemli olduğunu söyledi.

Vatandaşın bağış konusunda farkındalığını arttırmak için çalışmalara devam edeceklerini belirten Çeber, "İhtiyaç olduğunda hayatı kurtaran şeylerden birisi de kandır. O an sizin kanını gerçekten birinin hayatını kurtarıyorsa galiba dünyanın en önemli işini yapıyorsunuz diye düşünüyor ve destekliyorum." dedi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Protokol ile daha çok bağışa ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Tahmazoğlu, "Geçen yıl 13 bin 127 ünite kan bağışıyla rekor kırmıştık. Kan bağışı kendi sağlığımız için çok önemli." ifadesini kullandı.

Törene, Kızılay İl Başkanı Mustafa Bozgeyik ve Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı da katıldı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
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