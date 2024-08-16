Gaziantep'te Halı Fabrikasında Yangın Çıktı
Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir halı fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.
Gaziantep'te halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir halı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.