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Gaziantep'te fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Gaziantep'te fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

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Gaziantep'te 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın sırasında tahliye edilen işçilerden 10'u hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'te sağlık ürünleri üreten bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

5. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan ve sağlık ürünleri üreten bir fabrikanın hijyen malzemesi ve çocuk bezi bulunan depo bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı.

Yangın sırasında tahliye edilen ve dumandan etkilenen işçilerden 10'u, hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye görevlileri, yangının üretim bölümüne sıçramaması için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Gaziantep İtfaiye Güncel Haberler

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