Gaziantep'te dört üniversite çalıştayda işbirliği protokolü imzaladı

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Gaziantep'teki dört üniversite, yükseköğretimde eğitim kalitesini artırmaya yönelik iyi uygulama örneklerini çalıştayda paylaştı.

Gaziantep Üniversitesinin (GAÜN) ev sahipliğinde Atatürk Kültür Sahnesi'nde düzenlenen Yükseköğretimde İyi Uygulamalar Çalıştayı, Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin müzik dinletisiyle başladı.

Açılışta konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, üniversiteler arasındaki işbirliği ve dayanışmanın önemine dikkati çekti.

Üniversitelerde geliştirilen çözüm ve uygulamaların diğer kurumlara da örnek olabileceğini belirten Doğan, Gaziantep'teki akademik birikimi ortak çalışmalara dönüştürerek öğrencilere sunulan eğitim olanaklarını geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir ile proje yürütücüsü Prof. Dr. Hatice Kübra Kaynak da açılışta konuştu.

Konuşmaların ardından dört üniversite arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Prof. Dr. Bayram Çetin'in yönettiği oturumda, üniversitelerin eğitim alanındaki uygulamaları tanıtıldı.

GAÜN Diş Hekimliği Fakültesinin klinik becerileri ölçmek amacıyla kullandığı yapılandırılmış sınav ile Hasan Kalyoncu Üniversitesinin engelli öğrencilerin eğitime katılımını destekleyen bireysel uyarlama mektupları katılımcılarla paylaşıldı.

SANKO Üniversitesi öğretim elemanlarının ders verme performansını izleme ve değerlendirme yöntemini, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ise öğretimi araştırmaya dayalı geliştirme yaklaşımını anlattı.

Çalıştay, iyi uygulama örneklerini hazırlayanlara başarı belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA