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Gaziantep'te bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşinin evini basıp intihar etti: 4 ölü, 3 yaralı

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Gaziantep'te Halil Çağlar, boşanma aşamasındaki eşinin evini basıp 3 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi de ağır yaraladı. Kaçtığı yerde polislere yakalanacağını anlayan şahıs aynı silahla intihar etti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin evine giden Halil Çağlar, eşinin ailesine kurşun yağdırdı. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralandı.

Gaziantep'te bir şahıs boşanma aşamasındaki eşinin ailesine kurşun yağdırdı! 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

3 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Gaziantep'in Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi'nde boşanma aşamasındaki eşinin evine giden Halil Çağlar, yaşanan tartışmanın ardından silahını çıkararak eşine ve eşinin ailesine kurşun yağdırdı. 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken Halil Çağlar olay yerinden aracıyla kaçtı. Zanlı, kaçtığı Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayınca silahla kafasına ateş ederek intihar etti.

Gaziantep'te bir şahıs boşanma aşamasındaki eşinin ailesine kurşun yağdırdı! 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

3 KİŞİ DE AĞIR YARALI

Olayda toplam 4 kişi hayatını kaybederken Halil Çağlar'ın eşinin de aralarında bulunduğu 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Gaziantep'te bir şahıs boşanma aşamasındaki eşinin ailesine kurşun yağdırdı! 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Gaziantep'te bir şahıs boşanma aşamasındaki eşinin ailesine kurşun yağdırdı! 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Gaziantep 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Recep Ertuğrul:

Çok yazık geçmiş olsun. Şu anki sistem insanları ne hale getirdi. Bu insanı en çok sevdiklerini ve kendi canına kıyacak kadar bunalıma sokan bu sistem artık sorgulanmalıdır. İntiharlar ve cana kıymalar son bulsun artık.

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