Gaziantep'te Aile Akademisi Kurulması İçin Protokol İmzalandı

GAZİANTEP Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve kamu kurumları ile üniversiteler iş birliğinde kentte Aile Akademisi kurulması amacıyla protokol imzalandı.

26 Aralık Salı günü açılışı yapılacak olan Aile Akademisi'nde, ailelerin yaşam kalitesini yükseltmek ve birliğini korumak, bireylerin kendilerine yeterli hale gelmeleri ve sorun çözme becerilerinin geliştirilmesi için danışmanlık, yönlendirme ve eğitim hizmeti vermek amacıyla hizmet verileck. Yüz yüze görüşmelerin yapılacağı merkezde randevu sistemi ile çalışılmakla beraber, herhangi bir ücret alınmayacak. Proje, Gaziantep Valiliği, emniyet, jandarma ve kamu kurumları ile Büyükşehir Belediyesi, Sivil Toplum Kuruluşları, Gaziantep Barosu ve üniversiteler tarafından yürütülecek. Merkezde; klinik psikolog, manevi danışman, psikolojik danışma ve rehberlik uzmanı, avukat, sosyolog ve aile danışmanlarının hizmet verecek.

'DEVLET BÜYÜK BİR AİLE, AİLE KÜÇÜK BİR DEVLETTİR'

Gaziantep Valisi Kemal Çeper, protokol öncesi yaptığı açıklamada, ailenin devlet ve toplum içerisinde en önemli etkenlerden birisi olduğunu söyledi.

Projenin aile birliğini ayakta tutmak adına büyük bir adım olduğunu dile getiren Vali Çeper,klinik psikolog, manevi danışman, psikolojik danışma ve rehberlik uzmanı, avukat, sosyolog ve aile danışmanlarının hizmet vereceği merkezin toplumun temelini oluşturmada önemli bir rol oynayacağını anlatarak,??Bugün bu protokol ile önemli bir adım atıyoruz. Bunu neden yaptığımız konusunda önemli bir metodumuz var. Devlet büyük bir ailedir, aile küçük bir devlettir.Biz bu anlayış ile böyle bir yola çıktık. Her ikisini de iyi idare ettiğinizde sağlam temeller üzerine inşa ettiğinizde ve devam ettirdiğinizde çok sağlam bir toplumunuz ve çok sağlam temellere dayanan bir geleceğiniz olur. Bizim geçmişten günümüze her zaman güçlü bir millet ve devlet yapan ana unsur ailemizdir. Biz zaman zaman sorunlar yaşasak bile aileyi çok önemseyen bir milletiz. Özellikle sosyal medyada, televizyonlarda günlük hayatta bize aile ya da aile ilişkisi niteliğinde sunulmaya çalışılan ve birçoğu bizim aile mevhumumuzu bozmaya dejenere etmeye yönelik olan popüler olayları değerlendirdiğimizde yaptığımız işin önemini daha iyi anlamış oluyoruz??dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, ailelerin ayakta durması ve sağlıklı ilişkiler yürütmesi adına tüm kurumların elini taşın altına koyduğunu belirterek, şöyle dedi

"Projenin güçlenmesi noktasında bize her türlü desteği veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Bu proje çok önemli çünkü biz büyük bir milletiz. Bizi biz yapan değerler var. Biz aile erkil bir toplumuz. Aile dediğimiz şey her anımızda yanımızda olan üzüntü ve sevincimizi paylaşacağımız en güçlü yanımız. Aile güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğinde bireyde orada güçlenmiş oluyor. Bununla beraber güçlü bir millet olmuş oluyorsunuz."

Konuşmaların ardından hazırlanan protokol imzalandı.