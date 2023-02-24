Gaziantep'te 11 katlı binanın depremde yıkılma anı güvenlik kamerasında Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde 11 katlı apartmanın yıkılma anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde 11 katlı apartmanın yıkılma anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Batıkent Mahallesi'nde 22 daireden oluşan Emre Apartmanı'nın, 6 Şubat'ta 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde yıkılmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, sarsıntıların başlamasından kısa bir süre sonra binanın komple yıkılma anı yer aldı. Ayrıca kentin muhtelif yerlerindeki binaların kısmen yıkılması ve bazı kavşaklarda deprem anına ilişkin görüntüler, başka kameralara yansıdı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

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