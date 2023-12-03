Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa'daki üniversite rektörlerinden, Prof. Dr. Tayeh'in öldürülmesine kınama

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ve Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sufyan Tayeh'in, İsrail'in saldırılarında öldürülmesine ilişkin kınama mesajı yayımladı.

Prof. Dr. Arif Özaydın, mesajında, 24 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasından sonra acımasız, vahşi, insanlık dışı saldırılarına tekrar başlayan İsrail'in, dünyanın gözü önünde sürdürdüğü büyük soykırımı kınadığını vurguladı.

Umut ve hayata tutunma mücadelesi veren pek çoğu savunmasız bebek, çocuk, kadın ve yaşlı insanların zor durumda yaşadığını dile getiren Özaydın, şunları kaydetti:

"İşgal altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliye Mülteci Kampı'nın dün bombalanması sonucu 100'den fazla masum Filistinli kardeşimiz şehit edilmiştir. Aynı saatlerde Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sufyan Tayeh, çocukları ve aile yakınlarıyla İsrail savaş uçaklarının Cibaliye'nin El-Faluce bölgesine düzenlediği saldırıda, bizzat evi hedef alınarak şehit edilmiştir. 7 Ekim'den beri Filistin ve Gazze'deki sivil kişi ve kuruluşları, hastane ve eğitim kurumlarını, eğitimcileri, akademisyenleri, bilim insanlarını doğrudan hedef alan terör saldırılarını ve bu vahşi saldırganlığa sağlanan açık ve gizli destekleri en ağır şekilde kınıyoruz."

Özaydın, yaşamını yitiren Prof. Dr. Sufyan Tayeh ve Filistinlilere rahmet diledi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da sosyal medya hesabından Türkçe, İngilizce ve Arapça yayımladığı mesajında, Filistin ve Gazze'deki sivil kişi ve kuruluşları, hastane ve eğitim kurumlarını, eğitimcileri, akademisyenleri, bilim insanlarını doğrudan hedef alan terör saldırılarını ve bu vahşi saldırganlığa sağlanan açık ve gizli destekleri en ağır şekilde kınadıklarını ve tüm dünyanın bu duruma tepki göstermesi, kayıtsız kalmaması gerektiğini önemle vurguladıklarını belirtti.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ise Prof. Dr. Sufyan Tayeh'e, yakınları ile bu süreçte hayatını kaybeden tüm Filistinli masumlara Allah'tan rahmet, tüm Filistinlilere başsağlığı diledi, uluslararası aktörleri bu insanlık suçunu önleme konusunda sorumlu ve insanca davranmaya davet etti.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu da bu süreçte hayatını kaybeden tüm Filistinli masumlara Allah'tan rahmet diledi.

Güllüoğlu, İsrail'in insanlık suçu işlemeye devam ettiğini hatırlatarak, "Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Merhum Prof. Dr. Sufyan Tayeh'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diliyorum. uluslararası tüm aktörleri bu insanlık suçunu önleme konusunda sorumlu ve insanca davranmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.