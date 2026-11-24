TÜRKİYE'nin en büyük, dünyanın ise 4'üncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi içerisindeki Yırtıcı Aslan Adası'nda bulunan aslanlar, yüksek güvenlikli ve standartlara uygun barınaklarda yaşıyor. Gaziantep Hayvanat Bahçesi Müdürü Celal Özsöyler, "Yasa gereği egzotik hayvanlar veya vahşi hayvanlar hayvanat bahçesi veya doğal yaşam alanları dışında bir yerde bulunamaz. Mutlaka bu hayvanların belirli standartlar içindeki barınaklarda bulunması gerekiyor" dedi.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 3'üncü, dünyanın ise 4'üncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda yaşayan aslanlar yüksek güvenlikli ve standartlara uygun barınaklarda yaşıyor. Yapımı tamamlanan Yırtıcı Aslan Adası'nda ziyaretçiler aslanları çok yakıdan görme imkanı buluyor. Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan proje kapsamında 5 bin metrekare alan üzerine kurulan Yırtıcı Aslan Adası'nın 2 bin metrekaresi kışlık, 3 bin metrekaresi ise yazlık yaşam alanı olarak aslanlar için tasarlandı. Bu alanlarda yüksek güvenlik ön planda tutulurken, aslanlara özel bakıcılar tarafından titizlikle bakılıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, barınakların özenle hazırlandığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Burada 350 türde 8 bin canlıyı misafir ediyoruz. Bu hayvanlarımız için özel yaşam alanları yazlıkları ve kışlıkları bulunan doğal yaşam merkeziyiz. Yırtıcı Adası yaklaşık 5 bin metrekareden oluşuyor. 2 bin 500 metrekaresi yazlık yine 2 bin 500 metrekaresi ise kışlıklardan oluşuyor. Camlı bir bölge. Gelen ziyaretçiler aslanları birebir yakından camın arkasından aslanları görebiliyor. Bir cam kadar yakınlar aslanlara ve fotoğraf çektirebiliyorlar. Burada dünya standartları var. Bu hayvanlar buralara gelirken yine hayvanat bahçesi kökenli olarak geliyorlar. Bu hayvanların anneleri, babaları, dedeleri hepsi de hayvanat bahçesi kökenliler. Bunun yanında da barınakların da belirli standartları var ve bu standartlar çok önemli. Yükseklikleri, alanların dizaynları. Her aslanın yaklaşık 10-12 metrekare yazlık ve kışlık alanları bulunmakta. Bu hayvanların yine dinlenme odaları da bulunmakta. Bu standartları da hem Türkiye'deki Milli Parklar veriyor hem de aynı zamanda dünya genelinde de standartları var ve bu standartlar olmadan hayvanları getiremiyoruz. Aslanlar bizde sayılı ve yine sayı standardımız var. Fazla aslan da alamıyoruz fazla aslan da veremiyoruz. Öncelikle buranın uygunluk belgesi olması gerekiyor. Bir hayvanı buraya getirirken öncelikle Milli Parklar Genel Müdürlüğü bu hayvanın buraya uygun olduğuna dair belge vermesi gerekiyor. Ancak o zaman getirebiliyoruz. Aslanları buraya getirirken de yine biz bu belgeyi aldık ve aslanlarımızı bu alana getirdik. Aynı zamanda yaptığımız tüm projelerde Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden olur alarak yapıyoruz.'

'HAYVANAT BAHÇESİ YA DA DOĞAL YAŞAM DIŞINDA BİR YERDE BULUNAMAZ'

Yırtıcı hayvanların doğal yaşam alanları ya da hayvanat bahçeleri dışında bir yerde bulunmaması gerektiğini kaydeden Özsöyler, "Yasa gereği egzotik hayvanlar veya vahşi hayvanlar hayvanat bahçesi veya doğal yaşam alanları dışında bir yerde bulunamaz. Mutlaka bu hayvanların belirli standartlar içindeki barınaklarda bulunması gerekiyor. Yoksa da doğada bulunması gerekiyor. Hayvanat bahçesinde bulunan hayvanlar da yine hayvanat bahçesinden getirilen hayvanlar. Kaçak yollarla ülkeye sokanlar daha yavru iken ülkeye sokuyorlar ve uygun olmayan şartlarda uygun olmayan barınaklarda bulundurdukları için buralarda da hayvanların güvenlikleri daha az oluyor. Bizim kışlık barınağımızda 4 kapıdan geçmesi gerekiyor. Bir kapı açılmadan diğer kapılar da açılmıyor. Böyle güvenlik sistemlerimiz var. Diğer tarafta insanlar bunları kaçak yollarla soktukları için hiçbir güvenlik önlemi olmadığı için hayvanlar rahatlıkla dışarı çıkabiliyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı