Gaziantep haberi | Bakan Ersoy, Gaziantep Rayiha Baharat Müzesi'nin açılışını yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Rayiha Baharat Müzesi'nin açılışını yaptı. Bakan Ersoy, Türkiye'nin tanıtımı için 200 ülkedeki hedef pazarlarda televizyon ve dijital dünyada tanıtım yapıldığını açıkladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve 135 bitki ile baharat çeşidinin hikayeleriyle sergilendiği Rayiha Baharat Müzesi'nin açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yapıldı. Açılış töreninde baharatın tarihçesi hakkında bilgiler verilirken, baharatın özünün araştırılacağı ve yeni lezzetlerin tartışılacağı bölümler gezildi.

"GASTRONOMİ TURİZMİNE YÖNELİK CİDDİ BİR İLGİ OLUŞMAKTA"

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni dönemde gastronomi turizminin revaçta olduğunu ve buna yönelik çalışma yapıldığını belirtti. Bakan Ersoy, "Günümüzde gastronomi turizmine yönelik ciddi bir ilgi oluşmaktadır. Yöresel mutfak, yeme içme alışkanlıkları, farklı tatlar, bir kültürü tanımanın önemli unsuru olarak kabul edilmektedir. Yemek ve kültür arasında gelişen güçlü bir ilişkiden söz ediyoruz. Bugün dünyadaki turizm hareketliliğinde gastronomi turizmi çok önemli yer tutmaktadır. Bu ilgi bir yandan medyanın bu alanlara yönelmesine neden oluyor. Bugün Türkiye de dahil dünyanın birçok ülkesinde mutfak kültürü temalı programlar en çok takip edilen programlar arasında yer alırken, gastronomi bölümleri üniversitelerde de en çok tercih edilenler arasında yer almaktadır" dedi.

"200 ÜLKEDEKİ HEDEF PAZARLARDA TELEVİZYON VE DİJİTAL DÜNYADA ÜLKEMİZİ TANITIYORUZ"

Yeni dönemde Türkiye'nin tanıtımı için 200 ülkedeki hedef pazarlarda televizyon ve dijital dünyada tanıtım yapıldığını açıklayan Bakan Ersoy, "Dünyanın en etkili tanıtım yapan ülkesiyiz. 200 ülkede, televizyon ve dijital dünya olmak üzere, hedef pazarlarımızda ülkemizi tanıtıyoruz. Alanında dünyanın en başarılı dijital platformlarından biri olan 'Go Türkiye' portalımız üzerinden de kültür ve turizm sahasında sahip olduğumuz her ayrıcalığı, özgünlüğü ve değeri tüm dünyaya anlatıyoruz. Tarihi ve kültürel mirasın ayağa kaldırılması kadar medeniyetimize ait tüm zenginliklerin büyük titizlik içerisinde gün yüzüne çıkarılması da o kadar önemlidir. Bugün 'gastronomi' dendiğinde ilk akla gelen şehirlerden biri de Gaziantep'tir. Bu açıdan Antep'in gastronomi turizminden daha yüksek pay alabilmesi, potansiyelinin doğru yönetilmesi ve dünya kentleriyle rekabet edebilmesi açısından bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz 'Peynircilik Müzesi' de şu an içinde bulunduğumuz 'Baharat Müzesi' de büyük önem taşımaktadır. İnsanlar, yöresel tatların nasıl oluştuğuna; bu ürünlerin nerelerde, hangi sürelerde, nasıl yetiştiğine, bu ürünlerin yerel kültürle olan ilişkisine, dünyadaki örnekleriyle olan yakınlığı ya da farklılığı gibi konulara çok farklı düzeylerde önem vermektedirler. Bu açıdan dünyadaki en iyi örnekler arasında yer alan 'Baharat Müzesi' gibi bir mekanın, Gaziantep Büyükşehir Belediye'mizin UNESCO ile başlayan gastronomi macerasına ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"ÖZEL MÜZELERİN SAYISI 347'YE ULAŞTI"

Türkiye'deki özel ve tematik müze sayılarının 347'ye ulaştığını da açıklayan Bakan Ersoy, "Özellikle yerel yönetimlerin ilgisi, kent müzelerinin, şahıs ve kurumların ilgisi de farklı koleksiyon türlerine sahip müzelerin sayısının artmasına vesile olmaktadır. Özel müzelerin sayısında çok ciddi bir artış yaşanmış olup, bugün itibarıyla ülkemizde bu sayı 347'ye ulaşmıştır" şeklinde konuştu.

"BU MÜZENİN YAPIMI BİZİM İÇİN HAYALDİ"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantep'in İpek Yolu üzerinde bulunduğunu anımsatarak, "Biz İpek Yolunu kardeşlik yoluna, sevgi yoluna, kalkınma yoluna dönüştürmüş bir ecdadın bugün taşıyıcılarıyız. Bu tarih bize emanet. Bu geçmiş bize emanet. Bugün bu geçmişten aldığımız ilhamla çalışıyoruz. İnşallah torunlarımıza, geleceğimize çok güzel eserler bırakacağız. Bu müzenin yapımına başladığımızda bu bir hayaldi. Hayaldi, gerçek oldu. Biz istedik. Çünkü döngüsel bir sistem var. İnsanoğlu her gün bir başka sorunla karşılaşabiliyor. İşte tam da bunun için GastroAntep festivalinin bu yılki teması, sürdürülebilirlik oldu. Bu bir istihdam. Bu bir, ekonomi. Bu bir ihracat. Daha da mühimi insanlar tanımadığının bilmediğinin düşmanı. Bu bir dünya barışı. Rabbim soframızın bereketini daim etsin. Ağzımızın tadını bozmasın" dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül de, kentte birlikte iş yapma kültürünün olduğuna dikkati çekerek, "Sadece sloganlarla değil, her projenin altını dolduran bir yapı var Gaziantep'te. Ancak ne yaparsak yapalım bu projelerde bizlerin bakanlık desteğine ihtiyacı var. Bu yüzden sizlere müteşekkiriz, her konuda Gaziantep'in yanında oldunuz. Her projemizin destekçisi oldunuz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ise Gaziantep'in edindiği vizyona işaret ederek, "Kendi şehrimiz için ve ülkemiz için çok önemli vizyonumuz var. Bir taraftan ülkenin en büyük 5'inci ihracatçı şehri iken bin 200'e yakın işletmemizin olduğu Türkiye'nin en büyük OSB'sine sahipken, diğer taraftan gastronomi festivali yapabilen bir şehiriz" diye konuştu.

