GAZİANTEP - Bakan Nebati: "20 yıldır bu coğrafyada birçok sıkıntılar yaşandı ama Cumhurbaşkanımız her zaman kararlılığıyla önde yürüdü" - Haberler

GAZİANTEP - Bakan Nebati: "20 yıldır bu coğrafyada birçok sıkıntılar yaşandı ama Cumhurbaşkanımız her zaman kararlılığıyla önde yürüdü"
AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci'nin konuşması Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması GAZİANTEP - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Gaziantep AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.
Gaziantep AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci'nin konuşması
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması GAZİANTEP - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Gaziantep AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. (1)
AA / Fırat Özdemir - Güncel