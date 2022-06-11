GAZİANTEP - Bakan Nebati: "20 yıldır bu coğrafyada birçok sıkıntılar yaşandı ama Cumhurbaşkanımız her zaman kararlılığıyla önde yürüdü" Gaziantep AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci'nin konuşması Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması GAZİANTEP - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Gaziantep AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Gaziantep AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci'nin konuşması Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması GAZİANTEP - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Gaziantep AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. (1) AA / Fırat Özdemir - Güncel Nureddin Nebati Gaziantep AK Parti Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› GAZİANTEP - Bakan Nebati: '20 yıldır bu coğrafyada birçok sıkıntılar yaşandı ama Cumhurbaşkanımız her zaman kararlılığıyla önde yürüdü' - Haberler

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