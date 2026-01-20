Haberler

Aydın'da hayatını kaybeden gazi emekli polisin cenazesi memleketine gönderildi

Güncelleme:
Diyarbakır'daki görevinde yaralanan gazi emekli polis memuru Fatih Oral, Aydın'da hayatını kaybetti. Cenazesi, ailesi tarafından teslim alındıktan sonra memleketi Konya'ya gönderildi.

Diyarbakır'da 2024 yılında, görevli olduğu uygulama noktasında otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan, olayın ardından emekli olan ve gazilik ünvanı alan polis memuru Fatih Oral (46) tedavi gördüğü Çine Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Oral'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesindeki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alındı. Bu esnada Oral'ın eşi Tuğba Oral, 3 kızıyla tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

Tuğba Oral, 8 yaşındaki kızı Asel Oral'ı yanına alıp "Senin kızın 2. sınıfa başladı biliyor musun? Karnesini aldı. Karnesi çok güzel babası. Mutlu oldun mu babası? Bak baban çok mutlu oldu." ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan da aileye baş sağlığı diledi.

Dua edilmesinin ardından Oral'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Konya'ya gönderildi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
