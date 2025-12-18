Gazeteciler Cemiyeti'nde, İkinci Karabağ Savaşı'nın Zaferini Anlatan "Zafer Tarihimizin Fatihleri" Kitabı Tanıtıldı

(ANKARA) - Azerbaycan Türkü yazar Zarife Quliyeva'nın İkinci Karabağ Savaşı'nı konu alan "Zafer Tarihimizin Fatihleri" adlı kitabı, Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen törenle tanıtıldı. Türkiye ve Azerbaycan'dan siyasetçi, diplomat ve gazetecilerin katıldığı etkinlikte Karabağ Zaferi'nin Türk dünyası için taşıdığı tarihi önem vurgulandı.

Gazeteciler Cemiyeti'nde, Azerbaycan Türkü Zarife Quliyeva'nın ""Zafer Tarihimizin Fatihleri" isimli kitap tanıtımı ve plaket töreni gerçekleştirildi. Törenden önce Türkiye ve Azerbaycan'ın milli marşları okundu. Törene, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal ve İyi Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş de katıldı.

Nazmi Bilgin: "Karabağ'daki zaferinden en az Azerbaycanlı kardeşlerimiz kadar mutluluk ve bahtiyar olduk"

Törenin açılış konuşmasını yapan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, şunları söyledi:

"Bildiğim ve öğrendiğim kadarıyla kitap, şanlı İkinci Karabağ Savaşı'nda yapılan kahramanlıkları dile getiriyor. Özellikle de Sayın Aliyev'in bu konudaki başarısını dile getiriyor. Karabağ'daki zaferinden en az Azerbaycanlı kardeşlerimiz kadar mutluluk ve bahtiyar olduğumuzu dile getirmek isterim. Sayın Aliyev Karabağ Savaşı'nda üstün bir liderlik çok başarılı bir diplomattır. Önemli bir baş diplomat olduk. Şunu söylemek devlet adamlığı görüntüsünü bütün dünyaya tanıtmış adamdır. Bu zafer, hiç şüphesiz ki bizim şanlı Türk tarihimize altın harflerle yazılacaktır."

Şamil Ayrım: "Allah, Paşinyan'ı Ermenistan Devleti'nin başından eksik etmesin"

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım da şöyle konuştu:

"Ben Zarif Hanım'ın ikinci kitap tanıtımında bulunuyorum. Aslında kitap yazmak kolay bir şey değil. Toplantıdan evvel kendisiyle konuştum, 'Bu eserleri nasıl çıkarıyorsunuz' diye. Genellikle akşamları yazdığını ifade ettiler. Ankara'mızda onları ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu kitap, yalnız bir biyografi değil; 21 yıllık bir siyasi vizyonun yazılı hafızası, millet iradesinin ve milli birlik ruhunun aynasıdır. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 21 yıldır sürdürdüğü siyaseti, stratejisi, Azerbaycan'ı bölgesel güç ve aktör seviyesine çıkarmıştır. Azerbaycan halkının 30 yıllık beklediği toprak bütünlüğünü sağlamıştır. Karabağ'ın alınması, sadece Azerbaycan halkı değil; Türk halkı ve bütün Türk coğrafyası için de bir sevinç kaynağı olmuştur. Önemli bir zaferdir. Allah, Paşinyan'ı Ermenistan Devleti'nin başından eksik etmesin."

İlyas Tosakal: "Biz Karabağ Zaferi'nin, savaşının, ruhunu da takip ettik"

MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal da konuşmasında, "Biz Karabağ Zaferi'ni, savaşını takip ederken; birinci olarak liderler üzerinden takip ettik. İkincisi, basına yansıyan resmi mülakatlar vasıtasıyla takip ettik. Üçüncüsü de resmi bilgiler ve arkadaşlarımızın orada çektiği görsellerden takip ettik. Ama aynı zamanda ruhunu da takip ettik" dedi.

Ayyüce Türkeş: "'İki Devlet Tek Millet' olduğumuzu bu dünyaya gösteren Karabağ zaferinde emeği olan herkese teşekkür ediyoruz

İyi Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş de babası Alparslan Türkeş'i anarak, " 'İki Devlet Tek Millet' olduğumuzu bu dünyaya gösteren Karabağ zaferinde emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. Sayın Zarife Guluyeva'ya, bu zaferi ve bu zaferin mimarlığını gelecek nesillere taşıyacak bu eseri bıraktığı için de ayrıca teşekkürler ediyoruz ve minnet duyuyoruz. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin ve bölgemizin son günlerde içinde bulunduğu zor durumda ve yaşadığı riskler açısından bakıldığında Türk dünyasının bir ve birlikte olmasının gerekli olduğu daha da bir aşikardır. Ne mutlu Türk'üm diyerek sözlerime son veriyorum" ifadelerini kullandı.

Fuzuli Mecdi: "Bu gibi kitapların yazılması, elbette kalıcı olması anlamında çok değerlidir"

Azerbaycan Büyükelçiliği Müsteşarı Fizuli Mecdi de "Tabii ki tarih belki de bu galibiyetin, bu zaferin değerini çok daha iyi verecektir. Ama biz, bu zaferin kalıcı olmasını, bu zaferin gelecek nesillere anlatılması açısından bu kitabı çok değerli buluyoruz. Bu gibi kitapların yazılması, elbette kalıcı olması anlamında çok değerlidir. Geleceğe taşınması anlamında çok değerlidir" diye konuştu.

İlham Aliyev'den Aysel Sadak İltaş'a teşekkür mektubu

Mecdi ayrıca, Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı Aysel Sadak İltaş'ın "Haydar Aliyev: İnsan Yüreği ile Haydar Baba" isimli kitabı için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Sadak'a yazdığı mektubu okudu.

Mektupta, Cumhurbaşkanı Aliyev, söz konusu eseri "büyük bir memnuniyetle" aldığını belirterek, Haydar Aliyev'in aziz hatırasına gösterilen saygı ve Azerbaycan'a duyulan samimi yaklaşım dolayısıyla teşekkür etti. Aliyev, kitapta Haydar Aliyev'in insani yönünün, fedakarlık, merhamet ve hayırseverlik gibi yüksek manevi niteliklerinin ustalıkla anlatıldığını vurguladı. Aliyev, modern Azerbaycan tarihinde müstesna bir yere sahip olan Ulu Önder'in sadece bir devlet adamı olarak değil, aynı zamanda bilge ve insan odaklı kişiliğiyle ele alınmasının takdire şayan olduğunu ifade etti.

Aliyev ayrıca, Aysel Sadak İltaş'ın bir gazeteci olarak Azerbaycan'ın sosyopolitik hayatını uzun yıllar objektif bir şekilde gözlemlemesini ve ülkenin zor dönemlerinde yaşanan gelişmeleri tarafsız biçimde aktarmasını övgüyle değerlendirdi. İltaş'ın Azerbaycan köklerine bağlılığı, ülke tarihine yönelik araştırmaları ve hafızaya hizmet eden çalışmaları da mektupta takdirle anıldı.

Mektubun sonunda İlham Aliyev, İltaş'ın çalışmalarıyla Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kardeşlik bağlarının güçlenmesine katkı sunduğunu belirterek, Haydar Aliyev'in "bir millet, iki devlet" felsefesine hizmet eden bu çabalar için teşekkürlerini iletti ve başarı dileklerinde bulundu.

Zarife Quliyeva'dan teşekkür

Aysel Sadak İltaş, mektubu için İlham Aliyev'e teşekkür etti.

Törenin sonunda konuşma yapan Zarife Quliyeva da İkinci Karabağ Savaşı'nda hayatını kaybedenleri anarken, kitabına destek veren herkese teşekkür etti.