Gazeteci Keating, İsrail nedeniyle Eurovision'dan çekilmeler sürerse yarışmanın devam edemeyeceğini söyledi Açıklaması

Amerikalı-Avrupalı gazeteci David Keating, İsrail'in katılmasına izin verilmesi nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması'nda yer almayacağını açıklayan ülkelere yenilerinin dahil olması durumunda, yarışmanın devam edemeyeceğini belirtti.

Brüksel merkezli gazeteci Keating, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımına izin verilmesinin ardından alınan boykot kararları sonucu yaşanan krize ve etkinliğin geleceğine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Mevcut koşulları "zehirli" diye nitelendiren Keating, Avrupa Yayın Birliğinin (EBU) yarışmadan çekilen ülkelerin geri gelmesini sağlayacak reformları yapamayacağını düşündüğünü dile getirdi.

Keating, yarışmaya yönelik tepkilerin esasında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle başladığını ve bu kararın "tamamen siyasi nedenlerle" yapıldığını söyleyerek, o dönem yaşanan süreci anlattı.

İşgalin ardından EBU'nun, "siyasi kararlar" almadığını dolayısıyla Rusya'nın yarışmadaki yerini koruyacağını açıklamasının ardından 7 Doğu Avrupa ülkesinin Rusya'nın dahil edilmesi durumunda yarışmadan çekileceklerini duyurduklarını anımsatan Keating, savaşın başlamasından sadece 2 ay sonra yapılacak yarışma için süratle Rusya ve Belarus'un yarışmadan menedildiğini kaydetti.

Keating, ancak 7 Ekim 2023'ten bir süre sonra İsrail'in yarışmadan çıkarılması çağrıları yapıldığında "siyasi kararlar" almadığını savunan EBU'nun, bu uyarıları dikkate almadığını aktararak, "Ancak bu, 2022'de Rusya'nın yarışmadan çıkarılmasına ilişkin karar alındığı için artık inandırıcı değildi." dedi.

" İsrail'e oy vermelerini söyleyen kısa mesajlar aldıkları' haberleri çıktı"

Yarışmadan çekilme kararlarında sadece Gazze'den değil oylamanın siyasallaşması üzerine çıkan tartışmaların da etkili olduğuna işaret eden Keating, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl, İsrail halk oylamasında birinci oldu. Bir önceki yıl da çok yüksek derece elde etmişti. Geçen seneki şarkı veya son yarışmadaki şarkı, Spotify'da iyi bir performans göstermediği için bu durum birçok kişiye şüpheli geldi. Kimse bu şarkıyı gerçekten dinlemiyordu. Bu şarkı, normalde Eurovision'da iyi performans gösterecek türden bir şarkı değildi ve çok geçmeden, insanların İsrail'e siyasi desteklerini göstermek için 'Eurovision 2025 ve 2024'te İsrail'e oy vermelerini söyleyen kısa mesajlar aldıkları' haberleri çıktı."

Keating, İsrail hükümetinin, bir danışmanlık şirketine kampanya yürütmesi için ödeme yaparak İsrail'e oy vererek destek vermelerini istediğini belirterek, "ABD'de bu SMS mesajlarını alan arkadaşlarım var ve ABD, Eurovision'u yayımlamıyor. ABD'de kimse bunun ne olduğunu bilmiyor. Hayatlarında bu yarışmayı izlememiş olmalarına rağmen İsrail'e oy veren bazı arkadaşlarım var." diye konuştu.

Böylece İsrail'in "oylamayı siyasallaştırdığını" kaydeden Keating, İsrail hükümetinin kuralları değil ancak "yarışmanın ruhunu" ihlal ettiğini vurguladı.

Keating, EBU'nun, birçok ülkenin uyarısına rağmen bu oylama ve kampanya kurallarında istenilen güncellemeleri yapmadığını kaydetti.

Oylama sisteminde değişiklik isteyen ülkelerin, izleyicilerin 20 oy yerine 1 oy kullanmasını istediğini ancak EBU'nun bu sayıyı 20 yerine 10'a düşürdüğünü hatırlatan Keating, hükümetlerin, kendi şarkılarının reklamını yapmak için para ödemesi durumunda yarışmadan çıkarılacağını belirten açık bir kural talebinin de yanıtsız kaldığını söyledi.

Keating, "Bunu elde edemediler. Kural açık değil, daha çok bir öneri niteliğinde. Yine, bunun nedeni EBU'nun, İsrail'in yanlış bir şey yaptığını söylemiş gibi görünmek istememesi." ifadelerini kullandı.

EBU'nun oyların siyasallaşması gibi durumları sıkı şekilde takip edeceğini belirtmesine rağmen, gerekli değişiklikler yapılmadığı için İsrail'in aynı adımları atabileceğine işaret eden Keating, yarışmacıların oy istemesinin normal olduğuna, ancak İsrail'in siyasi destek için oy talep ettiğine dikkati çekti.

"Ulusal finaller bile İsrail konusunda bir referanduma dönüşebilir"

Keating, İsrail meselesinin sadece Eurovision finallerinde değil, ülkeleri temsilen yarışmaya katılacak şarkıcıların seçilmesi aşamasında da rol oynayacağının altını çizdi.

Bir sonraki aşamada, katılacak ülkelerin yarışmaya gönderecekleri şarkıcıları bulmakta da zorlanacağını vurgulayan Keating, Portekiz'i Eurovision'da temsil etmek için yarışan 16 şarkıcının, seçilmeleri halinde yarışmaya katılmayı reddettiklerini duyurduğunu hatırlattı.

Keating, bu durumun yarışmaya katılacak diğer ülkelerde de yaşanabileceğine işaret ederek, "Ulusal finaller bile İsrail konusunda bir referanduma dönüşebilir." şeklinde konuştu.

Portekiz'de ulusal finallerde de halk oylaması yapıldığını, dolayısıyla izleyicilerin oy verirken İsrail meselesini de dikkate alacağını belirten Keating, İsrail meselesinin yarışmanın her seviyesine sızdığını kaydetti.

Keating, Portekiz'deki ulusal yarışmada finale kalan ilk 5 kişinin İsrail nedeniyle Viyana'daki yarışmaya katılmayanlardan olması durumunda 6'ncı sıradaki şarkıcının gitmesi gerektiğini, bu durumun da oldukça tuhaf görüneceğini söyledi.

Benzer durumun İsveç'teki "Melodyfestivalen"de de yaşanabileceğini dile getiren Keating, "Bu, en büyük ulusal final. İsveç'te neredeyse Eurovision'dan daha büyük. İsveç, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmazsa, her şey biter. İsveç, Eurovision'un temel taşıdır. Yarışmaya katılacak birini bulamazlarsa ve bu nedenle çekilirlerse, o zaman gerçekten her şeyin çözülmeye başladığını göreceğiz." dedi.

Keating, İsrail'in katılabilmesi nedeniyle boykot kararı alıp çekilen 5 ülkeye başka ülkelerin de dahil olmasına ilişkin "EBU'nun kendi hesaplamalarına göre, bu kadar katılımcı ülke kaybedilirse yarışma devam edemez." diye konuştu.

"Bu, önemsiz, saçma sapan bir yarışma değil"

Keating, dünya genelinde sporun dışında en çok izlenen televizyon etkinliği olan Eurovision Şarkı Yarışması'nın, ABD'nin katılımı olmadan düzenlenen tek büyük ölçekli kültürel etkinlik olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Avrupa, İsrail ile ilgili tartışmalar nedeniyle Eurovision'u kaybederse, bu çok büyük kayıp olur ve gerçekten çok yazık olur. Yani bu, önemsiz, saçma sapan bir yarışma değil. Avrupa için çok önemli bir olay ve bu tartışma nedeniyle kaybedilirse çok büyük bir olay olur."