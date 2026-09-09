Haberler

Gazeteci Hasan Tahsin, İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümünde anıldı

Gazeteci Hasan Tahsin, İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümünde anıldı
Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in işgali sırasında Yunan askerlerine ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla anıldı.

İzmir'in işgali sırasında Yunan askerlerine ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla anıldı.

Hasan Tahsin ve Milli Mücadele Kahramanlarını Yaşatma Derneğince, Konak Atatürk Meydanı'ndaki Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Anıtı önünde anma programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk sunuldu.

Derneğin başkanı Ümit Yaşar Işıkhan, Hasan Tahsin'in 15 Mayıs 1919'da attığı ilk kurşunun bağımsızlık meşalesini yaktığını söyledi.

Anma programına eski ABD Başkanı George W. Bush'a Bağdat'taki basın toplantısında ayakkabı fırlatmasıyla bilinen Iraklı gazeteci Muntazar ez-Zeydi'nin de katıldığını belirten Işıkhan, "Kendisine Uluslararası Hasan Tahsin Ödülü vereceğiz. Irak halkının onurunu koruyan, antiemperyalist tavrı ile Irak halkının sesi ve vicdanı olan gazeteci Muntazar ez-Zeydi'nin bu eylemi bize hiç yabancı gelmemiştir. Her ülkede işgale karşı direnecek mutlaka bir Hasan Tahsin vardır." ifadelerini kullandı.

Muntazar ez-Zeydi ise Hasan Tahsin'in emperyalizme karşı kalemi ve silahıyla direnen önemli bir simge olduğunu söyledi.

Kendisini Hasan Tahsin'in varisi gibi hissettiğini belirten Zeydi, "Şehit Hasan Tahsin, kalemini emperyalistlere karşı kullanan ilk gazetecidir. Bütün gazetecilerin yaptığı adanmışlıklar aslında Hasan Tahsin'i anlatıyor bize." dedi.

Kaynak: AA
Öğretmen, polis, vaiz! İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar

İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı

Katliam gibi kaza! Araç hurdaya döndü, 4 kişi hayatını kaybetti

Üç büyükşehirde okul servisi ücretleri belli oldu! Fiyatlar cep yakıyor

Okullar açılmadan velilere kötü haber! Yeni tarife cep yakıyor
Bir bitmediniz! Kara Haydar'dan sonra şimdi de bu çıktı

Bir bitmediniz! Kara Haydar'dan sonra şimdi de bu çıktı
Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı

Ata'nın huzurunda! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
Merih Demiral'ın delirdiği anlar! Soyunma odasını bastı

Merih'in delirdiği anlar! Soyunma odasını bastı
Boynunu “kütletmek” için gitti, hayatından oldu! Masör tutuklu

5 dakikalık masajın ardından korkunç son
NATO’dan gururlandıran ANKA-III paylaşımı: NATO 3.0 işte tam olarak budur

NATO’dan göğüs kabartan paylaşım: NATO 3.0 işte tam olarak budur
Endonezya'daki volkanik faaliyeti haberleştirmeye giden gazetecileri arama çalışmaları sürüyor

Yanardağı görüntülemeye giden gazeteciler kayıp! Ekipler seferber oldu
Gürcistan’dan kalkan uçak Rize’nin Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı

Gürcistan'dan kalkan uçak, Rize'de denizin ortasına acil iniş yaptı