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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), "Ufuk Avrupa'da Türkiye" Teknik Destek Projesi kapsamında "Fikirden Etkiye" Gaziantep Ulusal Bilgi Günü'nü düzenledi.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, programda, Ufuk Avrupa Programı'nın fon olanakları, proje başvuru süreçleri ve araştırmacılara yönelik destek mekanizmaları hakkında bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, bilimsel bilginin toplumsal ve ekonomik kalkınmaya katkısının uluslararası işbirlikleriyle güçlendiğini belirtti.

Ufuk Avrupa Programı'nın üniversiteleri, araştırma kuruluşlarını ve sanayi temsilcilerini ortak hedefler doğrultusunda buluşturduğunu ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"2026 yılında uluslararası fon programlarına 81 proje başvurusu yaptık. Bu başvuruların 76'sını Avrupa Birliği fon programlarına sunduk. Ufuk Avrupa kapsamındaki 33 başvurunun 22'sinde konsorsiyum ortağı olarak yer aldık. Diğer 11 başvuruda ise koordinatör veya tek başvuran olarak sorumluluk üstlendik."

Doğan, 12 Ufuk Avrupa başvurularının değerlendirme sonuçladıklarını beklediklerini belirterek, "Avrupa Bilim ve Teknoloji İş Birliği Programı, yani COST kapsamında da yılın başında 17 olan çalışma gruplarına katılan akademisyen sayımızı 70'e çıkardık." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Müdürü Çağrı Yıldırım ile Eğitmen Nikolaos Floratos Ufuk Avrupa Programı'na ilişkin sunum yaptı.

Kaynak: AA