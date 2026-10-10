GastroAntep'te Şef Mehmet Yalçınkaya, yerel ürünlerin yurt dışına taşınmasını istedi

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GAZİANTEP'te GastroAntep Gastronomi Festivali'ne katılan Şef Mehmet Yalçınkaya, kentin zengin ürün çeşitliliğine dikkat çekerek, "Gaziantep artık baklava ve katmerin dışına çıktı. Artık ürünleri konuşmalı, bunları yurt dışına nasıl taşıyacağımızı değerlendirmeliyiz" dedi.

Gaziantep'te bu yıl 8'incisi düzenlenen GastroAntep Gastronomi Festivali'ne katılan Şef Mehmet Yalçınkaya, kentin gastronomi potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gaziantep'in İpek Yolu üzerindeki konumu ve verimli coğrafyası sayesinde zengin bir ürün çeşitliliğine sahip olduğunu belirten Yalçınkaya, yöresel ürünlerin uluslararası pazarda tanıtılması gerektiğini söyleyerek, "Gaziantep artık baklava ve katmerin dışına çıktı. Artık ürünleri konuşmalı, bunları yurt dışına nasıl taşıyacağımızı değerlendirmeliyiz" diye konuştu.

'İYİ ÜRÜN YOKSA İYİ ŞEF OLMANIN ANLAMI YOK'

Gaziantep'in gastronomi alanında yıllar içinde önemli bir gelişim gösterdiğini ifade eden Yalçınkaya, festivalin her yıl büyüdüğünü ve farklı temalarla düzenlendiğini kaydetti. Yaklaşık 14 yıl önce de Gaziantep'e geldiğini belirten Yalçınkaya, kentte gastronomi alanında yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti.

Gaziantep'in et, meyve, sebze ve baharat çeşitliliğiyle öne çıktığını dile getiren Yalçınkaya, "Ben Boluluyum. Sadece 3 ay yaz mevsimi gören bir memlekette yaşıyorum. Buradaki ürünler orada yok. Burası altın hilal şehri. Ürün bazında sınır yok. İyi bir ürün yoksa iyi şef olduğunuzun anlamı yok" ifadelerini kullandı.

'BU ZENGİNLİĞİ İYİ DEĞERLENDİRMELİLER'

Gaziantep'in artık baklava ve katmerle sınırlı olmayan bir gastronomi kimliğine sahip olduğunu vurgulayan Yalçınkaya, yerel ürünlerin yurt dışında tanıtılmasının önemine değindi.

Kentteki gastronomi öğrencileri ve şeflerin büyük bir zenginliğin içinde yetiştiğini belirten Yalçınkaya, "Şef adaylarına tavsiyem, burası hakikaten bir cennet. Bunu çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Bu şehir, baharat yolu üzerindeki tüm ürünleri içine almış bir mutfağa sahip. Araştırdıkça başka şeyler çıkıyor. Her yemeğin tekniği bizi şaşırtıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı