Üye Girişi
Haberler

Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galler Prensesi Kate Middleton, kanser tedavisini tamamladığını açıkladı. Middleton, tedavinin sona ermesinin rahatlatıcı olduğunu belirtti ve iyileşme sürecine umutla baktığını ifade etti.

Uzun zamandır gözlerden uzakta kanser tedavisine devam eden Galler Prensesi Kate Middleton, "Yaz sona ererken kemoterapi tedavimi nihayet tamamlamış olmanın ne kadar rahatlatıcı olduğunu anlatamam. Son dokuz ay bizim için bir aile olarak inanılmaz derecede zor geçti" dedi.

Galler Prensesi Kate Middleton kanserle boğuşuyordu: 9 ay çok zor geçti

MART AYINDAN BU YANA KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Galler Prensesi Kate Middleton, 22 Mart'ta kendisine kanser teşhisi konduğunu ve kemoterapi tedavisi gördüğünü açıklamasının ardından son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Galler Prensesi Kate Middleton kanserle boğuşuyordu: 9 ay çok zor geçti

"9 AY ÇOK ZOR GEÇTİ"

Sosyal medya hesabından video yayınlayarak "Galler Prensesi Catherine'den mesaj" notuyla açıklama yapan Middleton, "Yaz sona ererken kemoterapi tedavimi nihayet tamamlamış olmanın ne kadar rahatlatıcı olduğunu anlatamam. Son dokuz ay bizim için bir aile olarak inanılmaz derecede zor geçti. Bildiğiniz gibi hayat bir anda değişebilir ve biz fırtınalı sularda ve bilinmeyen yollarda gezinmenin bir yolunu bulmak zorunda kaldık" dedi. Kanser yolculuğunun herkes için karmaşık, korkutucu ve öngörülemez olduğunu belirten Middleton, "Alçakgönüllülük, sizi daha önce hiç düşünmediğiniz bir şekilde kendi zayıf noktalarınızla yüz yüze getirir ve bununla birlikte her şeye yeni bir bakış açısı kazandırır. Bu zaman her şeyden önce William'a ve bana, çoğumuzun çoğu zaman hafife aldığı hayattaki basit ama önemli şeyler için düşünmeyi ve minnettar olmayı hatırlattı. Basitçe sevmek ve sevilmek" ifadelerini kullandı.

Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti

"KEMOTERAPİYİ BİTİRDİM AMA YOLUM UZUN"

Kanserden korunmanın artık odak noktası olduğunu söyleyen Middleton, "Kemoterapiyi bitirmiş olmama rağmen iyileşme ve tam iyileşme yolum uzun ve her günü olduğu gibi kabul etmeye devam etmeliyim. Ancak önümüzdeki aylarda işime geri dönmeyi ve fırsat buldukça birkaç kamu görevi daha üstlenmeyi dört gözle bekliyorum" şeklinde konuştu. İyileşmeyle birlikte bu yeni aşamaya yenilenmiş bir umut duygusu ve yaşamı takdir ederek girdiğini aktaran Middleton, "William ve ben aldığımız destek için çok minnettarız. Bize yardım eden herkesten büyük güç aldık. Herkesin nezaketi, empatisi ve şefkati gerçekten çok alçakgönüllüydü. Kendi kanser yolculuklarına devam eden herkese 'yanınızda, yan yana, el ele kalmaya devam ediyorum'. Karanlıktan ışık doğabilir, o yüzden bırakın o ışık parlasın" dedi.

Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kanser Tedavisi Kate Middleton Ünlüler Güncel Galler Sağlık Yaşam

Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!

Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest

 Amcadan, 'Narin'in babası mısınız?' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey

Muhtar amcaya açık açık soruldu: Narin'in babası sen misin?

 Avcılar'da kaybolan 13 yaşındaki Sevda bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı

Kaybolduktan 3 gün sonra bulunan Sevda'nın babası gözaltına alındı
Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı

İşte Narin'e yapılan vahşeti tek tek anlatan itirafçının fotoğrafı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 10 Eylül Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 10 Eylül Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 10 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Türkiye İzlanda maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Türkiye İzlanda geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Kerem Aktürkoğlu milli takım goller izle! Türkiye İzlanda Kerem Aktürkoğlu golleri izleme linki! Türkiye İzlanda maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Türkiye İzlanda golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Ömer Üründül kimdir? Ömer Üründül kaç yaşında, nereli? Ömer Üründül hayatı ve biyografisi! Eren Elmalı kimdir, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne? ÖSYM çöktü mü? 9 Eylül Pazartesi ÖSYM aday sayfasına neden girilmiyor, ne zaman düzelir? UEFA Nations League nedir?
title