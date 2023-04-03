Gabonlu kızın ölümünde: 2'si yabancı uyruklu 5 gözaltı

KARABÜK'te Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) ölümüyle ilgili soruşturmada 2'si yabancı uyruklu, 5 kişi gözaltına alındı. Dinabongho'nun telefonunda para karşılığı cinsel ilişki teklifinde bulunulan taciz mesajları olduğu öğrenildi.

Filyos Çayı'nın Yeşilköy mevkisinde 26 Mart günü tren makinistinin hareketsiz yatan kişiyi görüp ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çaydan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya ait olduğu belirlendi. Dinabongho'nun cansız bedeni, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

"Karabük merkezde 26.03.2023 tarihinde Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, olayın aydınlatılması amacıyla Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karabük İl Jandarma ve Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa çok yönlü yapılan araştırmalar sonucu 03.04.2023 tarihinde eş zamanlı Cumhuriyet savcısından gözaltı ve arama kararı alınmış; 06.00-09.00 saatleri için alınan karar neticesinde; şüpheliler S.Ç., İ.Ç., Y.Y. ve iki yabancı uyruklu şahıs gözaltına alınmıştır. 3 Nisan sabahı belirlenen ikisi yabancı uyruklu, üçü Türk toplam 5 şüphelinin evlerinde aramalar yapılmıştır."