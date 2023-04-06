Gabonlu Dina'ya hayatı zehretmişler

Karabük'te Filyos Çayı'nda ölü bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ölmeden önce annesine attığı çaresizlik dolu mesajlar ortaya çıktı. Mesajlarda, postane çalışanı iki kişinin kendisine 10 bin TL karşılığı cinsel ilişki teklif ettiğini yazan Dina, \"Onlarla birlikte olmazsam bana yardım etmeyecekler\" dediği belirtildi. Pazartesi gününden beri Dinabongho'nun ölümüyle ilgili bağlantısı olduğu düşünülen 3’ü yabancı, 8 kişi farklı zamanlarda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 kişiden 5’i savcılık ifadesinin ardından 3’ü ise Sulh Ceza Mahkemesi’nden adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

KARABÜK'te Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nun, ölmeden önce annesine attığı çaresizlik dolu yeni mesajlar ortaya çıktı. O mesajlarda, postane çalışanı 2 kişinin kendisine 10 bin TL karşılığı cinsel ilişki teklif ettiğini yazan Dina, 'Onlarla birlikte olmazsam bana yardım etmeyecekler' dediği belirtildi.

Karabük'te üniversite okuyan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) Filyos Çayı'nda 26 Mart günü cansız bedeni bulundu. Ekipler Dinabongho'nun bir otomobille ormana götürüldüğü ihtimali üzerinde dururken kentteki kameraları inceledi. Genç kızın yalın ayak sokakta koşarken görüntüleri ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Dinabongho'nun kıyafetleri ve telefonu kriminal incelemeye alındı. Pazartesi gününden beri Dinabongho'nun ölümüyle ilgili bağlantısı olduğu düşünülen 3'ü yabancı, 8 kişi farklı zamanlarda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 kişiden 5'i savcılık ifadesinin ardından 3'ü ise Sulh Ceza Mahkemesi'nden adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Memleketine telefon göndermeye çalışan genç kız, kendisine yardımcı olacağını söyleyenlerden cinsel içerikli mesajlar aldığını annesine de söyledi. Sesli mesajlarında annesinden Karabük'ten ayrılmak için izin isterken yalvaran Dinabongho'nun annesine yazdığı mesajlar da ortaya çıktı. Dinabongho mesajlarda, "Eğer onlarla yatmazsam bana yardım etmeyeceklerini söylediler. Bana 10 gün beklememi söylüyorlar, onlarla yatmazsam kargo paketinden ve paradan vazgeçmem gerek. Onlarla yatmam için bana 10 bin lira teklif ediyorlar" dedi.