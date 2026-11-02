Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gabon Cumhurbaşkanı Nguema, Xi Jinping'in davetiyle 3-7 Kasım'da Çin'e gidiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gabon Cumhurbaşkanı Nguema, Xi Jinping'in davetiyle 3-7 Kasım'da Çin'e gidiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, 3-7 Kasım tarihlerinde Çin'e devlet ziyaretinde bulunacak. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne göre ziyaret, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine gerçekleşecek.

BEİJİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, 3-7 Kasım tarihlerinde Çin'e devlet ziyaretinde bulunacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, pazartesi günü yaptığı açıklamada, ziyaretin Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine gerçekleşeceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
Allah'ın sopası yok! Eşini ve kızını evden kovdu, başına öyle bir şey geldi ki

Allah'ın sopası yok! Eşini ve kızını evden kovdu, başına öyle bir şey geldi ki
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa'da metroda unuttuğu pasaportuna uçuşundan bir gün önce kavuştu! Endonezyalı öğrenci sevinçten secdeye kapandı

Pasaportu metroda kalmıştı! Çantasını görünce secdeye kapandı
Kadir Ezildi’nin programı ekranda yok! Yerine gelecek isim belli oldu

Kadir Ezildi’nin programı ekranda yok! Yerine gelecek isim belli oldu
Kraliyet ailesinde şemsiye krizi! Charles'ı yağmurda bıraktı

Kraliyet ailesinde görülmemiş olay
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Azerbaycan halkına ve Aliyev'e seslendi

Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Aliyev'e seslendi
Karadeniz'de palamut kayboldu! Balıkçılar sismik araştırma gemisinin kablolarından şüpheleniyor

Palamut birden ortadan kayboldu! Şüpheler o gemide toplandı
Bulgaristan’da sandıktan Rusya yanlısı lider çıktı! İlk icraatı bu olacak

Komşuda sandıktan Rusya yanlısı lider çıktı! İlk icraatı bu olacak
Bir gün polis, bir gün gazeteci! Sonunda yakayı ele verdi

Bu fotoğrafları paylaşıyordu! Sonu kötü bitti