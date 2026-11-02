Gabon Cumhurbaşkanı Nguema, Xi Jinping'in davetiyle 3-7 Kasım'da Çin'e gidiyor

Gabon Cumhurbaşkanı Nguema, Xi Jinping'in davetiyle 3-7 Kasım'da Çin'e gidiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, 3-7 Kasım tarihlerinde Çin'e devlet ziyaretinde bulunacak. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne göre ziyaret, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine gerçekleşecek.
BEİJİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, 3-7 Kasım tarihlerinde Çin'e devlet ziyaretinde bulunacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, pazartesi günü yaptığı açıklamada, ziyaretin Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine gerçekleşeceğini söyledi.
Kaynak: Xinhua