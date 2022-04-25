Fulya'nın katiline müebbet hapis istemi

KARABAĞLAR, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, birlikte yaşadığı eski eşi Fulya Öztürk'ü (35) çalıştığı pastanede tabancayla öldüren Hasan Ozan Baştosun (33) hakkında mütalaa verildi. Savcı, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep etti. Baştosun ise duruşmada, "Kızımı bu kötü dünyada hem annesiz hem babasız bıraktığım için çok pişmanım" dedi.

Olay, 9 Aralık 2020'de Fulya Öztürk'ün Karabağlar ilçesinde çalıştığı pastanede meydana geldi. 1'i ilk eşinden olan 2 çocuk annesi Fulya Öztürk'ün yanına bir süre önce boşandığı ancak birlikte yaşadığı Hasan Ozan Baştosun geldi. Öztürk ve Baştosun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Baştosun, tabancasını doğrultup Öztürk'e ateş etti. Öztürk, vücuduna isabet eden mermilerle yere yığıldı. Baştosun, Öztürk'ün aracını alıp, kaçtı. İş yeri çalışanları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde, Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Öztürk'ün cenazesi, memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Taşkaya Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.