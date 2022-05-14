Fuat Oktay: Kızılay'ı güçlendirmek için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz - Haberler

Fuat Oktay: Kızılay'ı güçlendirmek için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Kızılay'ın 103'üncü Genel Kurulunda "Kızılay gibi yüksek organizasyonel kabiliyete ve donanıma sahip marka kuruluşlara sahip olmamız güçlü ve iddia sahibi bir devlet olmamızın sonucudur. Biz hükümet olarak yeni iş birlikleri ve projelerle, Kızılay'ın operasyonel kabiliyetini artırmak ve teşkilatını güçlendirmek için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Türk Kızılay'ın, 103'üncü Olağan Genel Kurulu, Ankara'da ATO Congresium'da gerçekleştirildi. Genel kurula, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Birleşmiş Milletler temsilcileri, diplomatik temsilciler ve 81 ilden Kızılay delegeleri katıldı. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, gayretlerinin insanlığın onurunu korumak için olduğunu vurgulayarak, "Her geçen gün ızdırabın arttığı, yoksulluğun arttığı, beklemediğimiz durumları gördüğümüz bu dünyada bizler 'insanlık ölmedi' demek için kürsel dünyanın sesi olmak için varız. Nerede ızdırap varsa dünyada onların yanında olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırladıkları yangın ve sel felaketlerinde çalışan gönüllülerin isimlerinin bulunduğu Kızılay yeleğini Fuat Oktay'a takdim etti.