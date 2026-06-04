Fransa'da solcu milletvekilinden İsrail'in saldırdığı Lübnan'a müdahale çağrısı

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi milletvekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Clemence Guette, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü ve işgalini genişlettiği Lübnan'ı koruması için Fransız hükümetine müdahale çağrısında bulundu.

Guette ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Fransa Lübnan'ı korumak için müdahale etmeli." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan halkını katlettiğini, köyleri işgal ettiğini ve kimyasal silah kullandığı iddialarının odağında olduğunu hatırlatan Guette, bu devletin hiçbir ayrım gözetmeden saldırılarını sürdürdüğünü kaydetti.

Guette, "Fransa tarafından terk edilen Lübnan halkı ile tam dayanışma içinde" olduklarını vurgulayarak, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını engelleyemediği gerekçesiyle hükümeti eleştirerek "Hiçbir şey hükümetlerinin korkaklığı karşısında Fransızların duyduğu utancı yok edemez." değerlendirmesinde bulundu.

2027 cumhurbaşkanı seçimlerinde iktidara gelecekleri vaadinde bulunan Guette, seçilmeleri halinde savaş suçlarının kurbanı olan halkların yardımına koşacaklarını söyledi.

Hükümetin Lübnan politikası mecliste gerginlik yaratmıştı

LFI milletvekilleri 2 Haziran'da Fransa Ulusal Meclisinde hükümete soru faslında Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'a hükümetin Orta Doğu politikasıyla ilgili eleştiriler yöneltmişti.

Solcu vekiller Netanyahu'nun Lübnan'daki işgaline karşı Fransız hükümetinin tepkisizliğini kınayarak, Barrot'a Fransa'nın Lübnan'ın işgaline karşı ve İsrail ordusunun bu ülkeden çekilmesi için Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde kurulacak bir koalisyona liderlik edip etmeyeceği sormuştu.

Barrot'un soruyu doğrudan yanıtlamaktan kaçınması üzerine oturumda sesler yükselmiş ve solcu milletvekilleri meclisi terk etmişti.

Fransa Başbakanı, Avrupalı ülkeleri Lübnan'ın güvenliğine daha fazla katkı sağlamaya çağırmıştı

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu dün Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada hükümetin Lübnan'a yardımları gelecek günlerde 2-3 katına çıkaracağını duyurmuştu.

Lecornu, Avrupalı ülkelere Lübnan'ın güvenliğinin sağlanmasına daha fazla katkı sunmaları çağrısı yapmıştı.

Ulusal basında yer alan haberlerde Fransa'nın Lübnan'a askeri seçenekler dahil yeni bir planı devreye koyma hazırlığında olduğu belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Lübnan'ın Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Duyurulan ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'a saldırıları devam ediyor.