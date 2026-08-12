Fransız Bisikletçi Beyşehir'de Ağırlandı

Fransa'dan bisikletiyle yola çıkan bisiklet tutkunu, Konya'nın Beyşehir ilçesine geldi.

Fransız bisiklet tutkunu Anouck Duchasas, Beyşehir Bisiklet Evi'nin konuğu oldu.

İlçede bisiklet tutkunlarıyla bir araya gelen Duchasas'a, bisiklet forması hediye edildi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, bisikletleriyle Beyşehir'e gelen gezginleri ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, destek veren kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA