Haberler

Fransa, Ukrayna'ya Ek Askeri Destek Gönderecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna için ilave Aster füzeleri ve Mirage 2000 savaş uçakları göndereceklerini açıkladı. Macron, 'Gönüllüler Koalisyonu'nun barışı sağlamak için kurulduğunu vurguladı ve Rusya'ya karşı baskının sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek günlerde Ukrayna'ya ilave Aster tipi füzeleri ve Mirage 2000 savaş uçakları göndereceklerini belirtti.

Macron, Londra'da hibrit formatta düzenlenen "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısına, çevrim içi olarak katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada Macron, "Gönüllüler Koalisyonu"nun bir barış koalisyonu olduğu hususunda şüpheye yer olmadığını savundu.

Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barışın sağlanması için hazır olduğunu defalarca dile getirdiğini aktararak "Bu koalisyonu, tam olarak sağlam ve kalıcı bir barışa erişebilmek için kurduk." dedi.

Kalıcı bir çatışmayı veya teslimiyeti istemediklerine işaret eden Macron, "Rusya, bu konuya karşı. O, bu yasa dışı ve gerekçesiz savaşı başlattı ve şu ana kadar herhangi bir müzakereyi reddediyor." yorumunda bulundu.

Macron, Rusya'ya karşı baskıyı sürdürme çağrısı yaparak Zelenskiy'ye hitaben şöyle devam etti:

"Ukrayna'ya askeri desteğimizi artırmaya devam etmeliyiz. Hava savunması kapasitesini, insansız hava araçları (İHA), İHA savarları. Volodimir bunu teyit etmek istiyorum. Önümüzdeki günlerde ilave bazı Aster füzeleri, yeni eğitim programları ve Mirage (2000 savaş uçakları) teslim edeceğiz."

Rusya'nın Ukrayna'daki enerji altyapılarına yönelik saldırıları nedeniyle Kiev hükümetine enerji alanında destek verilmesi gerektiğini savunan Macron, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) eşzamanlı olarak Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararları almalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Macron, bu durumun, Rusya'nın savaşı finanse etme kabiliyetini etkileyeceği değerlendirmesinde bulunarak bu ülkeye karşı alınacak 20. yaptırım paketi üzerinde çalışmaya çağırdı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkes sağlandıktan sonra Ukrayna'nın kendisini gelecekte yeni bir saldırıya karşı koruyabilmesi için bir güvenlik stratejisi oluşturulması gerektiğini vurgulayan Macron, çatışmalar sona erdikten sonra çok uluslu bir gücün Ukrayna'nın hava ve deniz sahalarını güvence altına almak için bu ülkeye konuşlandırılması ve Ukrayna ordusunu yeniden güçlendirmeye yönelik planları olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
Merdan Yanardağ'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE1 TV'ye kayyum atandı

'Casusluk' soruşturmasında yeni gelişme! TELE1 TV'ye kayyum atandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
İnsanoğlunun doğaya müdahalesi ve ortaya çıkan acı tablo

Ensest ilişki ürünü aslan!
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Hamas'tan dikkat çeken ateşkes çıkışı

Hamas'tan ateşkes çıkışı! O ifadeler dikkat çekti
Mauro Icardi'ye Serie A'dan dev talip

Icardi'ye dev talip! Şampiyon olmak için Arjantinli yıldızı istiyorlar
Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
Lamine Yamal'dan El Clasico öncesi Real Madrid'e olay yaratacak sözler

El Clasico öncesi ülkeyi karıştırdı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Görüntü Türkiye'den: 16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi

16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
Babasının öldürdüğü annesinin tabutunu taşıdı

Yaşı 25, yükü dünyadan ağır!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.