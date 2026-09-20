Fransa Roubaix'de 8 kubbeli Eyüp Sultan Camisi, Açık Kapı Günleri'nde ziyarete açıldı

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Fransa'nın Roubaix kentinde minaresi, 8 kubbesi, iç dekorasyonundaki mavi tonlarıyla dikkat çeken Eyüp Sultan Camisi, Avrupa Miras Günleri kapsamında kapılarını ziyarete açtı.

Avrupa ülkelerinde her yıl düzenlenen Avrupa Miras Günleri kapsamında, tarihi yapılar ve ibadet yerlerinin kapıları halkın ziyaretine açılıyor.

Fransa'nın kuzeyindeki Roubaix kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Camisi, Avrupa Miras Günleri kapsamında bu hafta sonu "Açık Kapı Günleri" etkinliği düzenliyor.

Tüm vatandaşların ziyaretine açılan camide, etkinlik kapsamında İslam dini ve caminin mimarisi hakkında Türkçe ve Fransızca bilgi veriliyor.

Ziyaret kapsamında ayrıca, Kur'an-ı Kerim'den sureler ve bunların Fransızca meali okunuyor.

Ziyaretçiler ayrıca caminin avlusunda kurulan stantlarda, Türk mutfağı lezzetlerini tatma fırsatı buluyor.

İç dekorasyonunda turkuaz dahil mavinin farklı tonlarının kullanıldığı camide, kubbe kısmındaki camlarda ebru sanatındaki lale motifinden esinlenerek hazırlanan süslemeler dikkati çekiyor.

3 bin kişilik ibadet alanı bulunan caminin 23 metre yüksekliğindeki minaresi ve 8 kubbesi bulunuyor.

Mihrap da dahil farklı bölümlerinde mermer detayların yer aldığı camide, İstanbul camilerindekine benzer aydınlatmalar kullanılıyor.

"Birlikte yaşadığımız (Müslüman) toplumunu da tanımak için geliyorum"

Camiyi ziyaret eden kent sakinlerinden Marie Pessemier-Deboudt, caminin mimarisini ilgi çekici bulduğunu dile getirerek, namaz vaktinden önce camiyi ziyaret ettiklerini söyledi.

Pessemier-Deboudt, Açık Kapı Günleri etkinlikleri kapsamında her zaman yeni bir camiyi ziyaret etmeye çalıştığını belirterek, "Sadece mimariyi değil, ayrıca birlikte yaşadığımız (Müslüman) toplumu da tanımak için geliyorum çünkü aynı şehirde yaşıyoruz." dedi.

İnsanlarla bağ kurmak, farklı mutfakları tanımak için de bu tür etkinliklere katıldığını anlatan Pessemier-Deboudt, etkinlik kapsamında Kayseri mantısı yeme fırsatı bulduğunu kaydetti.

"Farklı kültürleri tanıma fırsatı sunuyor"

Kent sakinlerinden Remi A. ise 5 yıl önce Roubaix kentine taşındıklarında, o dönem Eyüp Sultan Camisi'nin Açık Kapı Günleri etkinliği olduğunu görüp geldiklerini anlattı.

Remi A, o zamandan bu yana cami şantiyesindeki gelişmelere tanık olduklarını kaydederek, artık caminin tamamen işlevsel hale geldiğini vurguladı.

Caminin çok farklı bir mimarisi olduğuna dikkati çeken Remi A, "Çok fazla inançlı olmayan bizler için farklı kültürleri tanıma fırsatı sunuyor. İtiraf edeyim, İslam'ı çok tanımıyorum." şeklinde konuştu.

"İslam'ın güzel bir din olduğunu göstermek önemli"

Cezayir kökenli Leila Hamoud, camiyi ziyaret etmek için 50 dakikalık yoldan geldiğini belirterek, Eyüp Sultan Camisi'ndeki söz konusu etkinliğin İslam dininin evrensel olduğunu göstermeyi sağladığını kaydetti.

Hamoud, bu caminin güzelliği, dekoru, renkleri ve burada okunan Fatiha suresinin kendisini huzurlu hissettirdiğini dile getirerek, "İslam'ın güzel bir din olduğunu göstermek önemli." dedi.

Caminin bulunduğu sokağa "İstanbul Sokağı" adı verildi

Eyüp Sultan Camisi Derneği Başkanı İbrahim Alcı, yıllardır düzenledikleri Açık Kapı Günleri etkinliğine Müslümanların yanı sıra Fransa ve Belçika'dan vatandaşların katıldığını belirtti.

Alcı, Eyüp Sultan Camisi'nin Fransa'daki en güzel camilerden biri olduğunu söyleyerek, "Roubaix'de 7 tane camimiz var ama en büyük, en güzel camisi bu Roubaix Eyüp Sultan Camisi." dedi.

Geçen yıl caminin resmi açılışı sırasında dönemin Roubaix Belediye Başkanı Guillaume Delbar'ın camiye "La Dame Bleue" (Mavi Kadın) ismini verdiğini aktaran Alcı, caminin turkuaz halısı dahil mavi renginin ziyaret edenleri başka yerlere götürdüğünü söyledi.

Alcı, caminin bulunduğu sokağın adının belediye tarafından "İstanbul Sokağı" şeklinde değiştirildiğini belirterek, Açık Kapı Günleri etkinliğini, İslam'ı, Müslümanların ibadetlerini tanıtmak ve vatandaşlara kucak açmak amacıyla yaptıklarını anlattı.

Bu etkinliklerin camiyle ilgili sosyal medya ve basında olumlu geri dönüşler almalarını sağladıklarını vurgulayan Alcı, caminin mimarisi hakkında "Biz vatandaşlarımızı ve misafirlerimizi İstanbul'a götürmek istedik. Niye İstanbul? İstanbul, Türkiye. Biz Türk kökenli vatandaşlarız ve Türk mimarisini, Mimar Sinan'ın yaptığı bazı şeyleri buraya ihraç etmek istedik." sözlerini sarf etti.

Alcı, caminin iç dekorasyonu, mimarisi, mermerleri, kapıları, kubbeleri ve hat yazıları konusunda mükemmel bir çalışma yapıldığını dile getirerek, inşaatında ve dekorasyonunda çalışanların örnek bir cami ve iç dekorasyon yapmak istediğini kaydetti.

Bu caminin 2 yılı teorik çalışmalar olmak üzere toplam 12 senede inşa edildiğini aktaran Alcı, geçen sene mayıs ayında yaptıkları resmi açılışa 5 bin kişinin katıldığını belirtti.

Kaynak: AA