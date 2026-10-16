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Fransa, Karadeniz'de ticari gemilere İHA saldırılarını hukuk ihlali olarak niteledi

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Fransa, Karadeniz'de Romanya ve Bulgaristan açıklarında ticari gemilere yönelik İHA saldırılarını kınadı. Açıklamada saldırıların uluslararası hukukun açık ihlali olduğu ve AB ile NATO güvenliğine tehdit oluşturduğu belirtildi.

Fransa, son dönemlerde Karadeniz'de ticari gemilere yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarını şiddetle kınadığını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, son günlerde Karadeniz'de Romanya ve Bulgaristan açıklarında ticari gemilere yönelik İHA saldırılarının yeni bir tırmandırma girişimi olduğu belirtildi.

Sivil ve ticari gemilere yönelik artan saldırıların kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası hukukun açık ihlali niteliğinde olan bu saldırıların şiddetle kınandığına dikkati çekildi.

Açıklamada, saldırıların "Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü savaşın bütünüyle Avrupa Birliği ve NATO güvenliği açısından tehdit oluşturduğunu bir kez daha gösterdiği" ifade edildi.

Fransa'nın Ukrayna'ya desteğini sürdürme ve Karadeniz'de ateşkes yapılması konusundaki kararlılığı yinelenen açıklamada, Romanya ve Bulgaristan ile dayanışma mesajı verildi.

Karadeniz'de İHA saldırıları

13 Ekim'de Bulgaristan'ın Karadeniz açıklarında iki gemi İHA'larla saldırıya uğramış, gemilerden biri batmıştı.

15 Ekim'de de Romanya'nın Karadeniz kıyısı açıklarında San Marino ve Komorlar bayraklı 2 ticari gemiye İHA ile saldırı düzenlenmişti.

San Marino bayraklı gemide bulunan 12 kişilik mürettebattan 5'inin kurtarıldığı, 7'sinin ise kaybolduğu belirtilirken, Komorlar bayraklı geminin ise mürettebatının tahliye edildiği ve güvende olduğu aktarılmıştı.

Kaynak: AA
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