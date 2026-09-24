Fransa'da sosyal demokratların 5 adayı ön seçim öncesi LFI ile ittifakta bölündü

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Fransa'da 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışacak adaylarını belirlemek için ön seçim arifesinde olan sosyal demokratlar, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) ile olası ittifak konusunda fikir ayrılığı yaşıyor.

Sosyal demokratların ön seçimlerinde yarışacak 5 aday, Sosyalist Parti (PS) Genel Sekreteri Olivier Faure, PS Milletvekili Jerome Guedj, Sosyalist ve Cumhuriyetçi Sol Partinin kurucusu Emmanuel Maurel, merkez sol parti Place Publique Eş Başkanı Raphael Glucksmann ve sosyalistlerin 2007 seçimindeki eski cumhurbaşkanı adayı Segolene Royal, LCI kanalında ilk televizyon tartışmalarına katıldı.

Sosyal demokrat adaylar aşırı sol ile olası ittifak, Gazze ve Ukrayna'daki savaş olmak üzere başlıca 3 konu üzerinde kişisel görüşlerini dile getirdi.

Aşırı sağın son 3 seçimde oylarını artırdığı Fransa'da cumhurbaşkanlığı koltuğuna aşırı sağcı Marine Le Pen'in oturmasını engellemek için merkez sol ile aşırı sol arasında bir ittifak kurulup kurulmayacağı merak edilirken sosyal demokratlar arasında bu konuda ciddi bir bölünme olduğu görüldü.

Sosyalistlerde aşırı sol ile ittifak konusunda ortak tutum yok

PS Genel Sekreteri Faure, sosyalistlerin eski cumhurbaşkanı adayı Royal ve Cumhuriyetçi Sol'un kurucusu Maurel seçimlerde aşırı solcu LFI ile yakınlaşmanın dışlanmaması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Adaylar, bu ittifakın, özellikle aşırı sağın yükselişi dikkate alındığında hayati önemde olduğuna vurgu yaptı.

Öte yandan Place Publique Eş Başkanı Glucksmann ve PS Milletvekili Guedj ise duruma tepki göstererek aşırı sol ile ittifakın sosyal demokrat cephede oy kaybına neden olacağını ileri sürdü.

PS Milletvekili Guedj, PS Genel Sekreteri Faure'u hedef alarak olası bir LFI ittifakının PS'nin "fişini çekmek" anlamına gelebileceğini savundu.

Sosyalistlerin eski cumhurbaşkanı adayı Royal ise Faure'a destek çıkarak aşırı sol ile ittifak yapmak istemeyenlerin sağcıların kapısına gidebileceğini söyledi.

Gazze konusunda görüş ayrılıkları

LFI ile ittifak olasılığının yanı sıra Fransa'da güçlü tartışma odaklarından biri olan Gazze konusunda da adaylar farklı görüş sergiledi.

Sosyalistlerin eski cumhurbaşkanı adayı Royal, "artan Yahudi karşıtlığının nedeninin başka yerlerde değil, İsrail'in şu anki yöneticilerinde" aranması gerektiğini ve İsrail yönetiminde Gazze'de yaşananların "kabul edilemez olduğunu söyleyecek" daha fazla sayıda kişiye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

PS Genel Sekreteri Faure da Gazze'de yaşananlar için "soykırım" ifadesinin kullanılmasının yerinde olacağının altını çizdi.

PS Milletvekili Guedj ve Place Publique Eş Başkanı Glucksmann ise Faure ve Royal'e tepki göstererek "Fransa'da Yahudi karşıtlığının artmasının nedeninin bu zihniyet olduğunu" savundu.

Sosyal demokratların cumhurbaşkanı adayı ön seçimle belirlenecek

Fransa'da gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimi için sosyal demokratlar ortak adayını ön seçimle belirleyecek.

Sosyal demokratların ön seçim sürecine katkı sağlayan partilerin üyeleri, 9-10 ve 16-17 Ekim tarihlerinde yapılacak 2 turlu ön seçimle bir platform üzerinden istedikleri bir adaya oy verebilecek.

Sürece dahil olan partilere üye olmayan ancak ön seçimde oy kullanmak isteyen vatandaşların ise 15 avro ödemesi gerekecek.

Ülkede 2027'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerine iki dönem üst üste görev yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron katılamayacak.

Kaynak: AA