Fransa'da polisin 17 yaşındaki bir genci öldürmesinin ardından yaklaşık 6 bin kişi polisi protesto etmek amacıyla 'sessiz yürüyüş' düzenledi. Paris'te toplanan yaklaşık 6 bin kişi ellerinde pankartlarla yürüyerek 'Polis her yerde, Adalet nerede? Nahel için adalet' sloganları attı.

- Fransa'da "sessiz yürüyüş" protestosu

PARİS - Fransa'da polisin 17 yaşındaki bir genci öldürmesinin ardından yaklaşık 6 bin kişi polisi protesto etmek amacıyla "sessiz yürüyüş" düzenledi.

Fransa'nın başkenti Paris'in Nanterre banliyösünde polisin 17 yaşındaki Nahel M. adlı bir genci öldürmesiyle salı günü başlayan şiddetli protestoların ardından bugün "sessiz yürüyüş" protestosu düzenlendi. Paris'te toplanan yaklaşık 6 bin kişi ellerinde pankartlarla yürüyerek "Polis her yerde, Adalet nerede? Nahel için adalet" sloganları attı. Bazı kişiler araçlarıyla konvoy oluşturup kornaya basarak polise tepki gösterdi.

Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise gece saatlerinden itibaren protestoların şiddetinin artma ihtimaline karşı bölgede toplu taşıma seferlerinin 21.00'dan itibaren iptal edildiği duyuruldu. Kararın protestocuların dün belediye araçlarının ve kamu binalarının ateşe verilmesi nedeniyle verildiği aktarıldı.

Güvenlik önlemleri arttırıldı

Fransa'da, bu akşam saatlerinde düzenlenmesi beklenen protestolar nedeniyle 5 bini başkent Paris'te olmak üzere ülke genelinde 40 bin polis görevlendirilecek. Protestların dozunun artması bekleniyor.

Fransa'da olaylı gece

Fransa'da şiddet olaylarına dönüşen protestolarda, dün göstericiler araçları ve kamu binalarını ateşe vermişti. Güvenlik güçleri ve göstericiler arasında arbede yaşanırken, polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti. Protestolarda 180 kişi gözaltına alınırken Nael M.'in annesi protestoculara "sessiz yürüyüş" çağrısında bulunmuştu.

Nahel M., salı günü Paris'te trafik polisinin dur ihtarına uymamasının ardından öldürülmüş, gence ateş eden polis memuru gözaltına alınmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı.