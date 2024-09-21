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Fransa'da Hükümet Karşıtı Gösteriler

Fransa'da Hükümet Karşıtı Gösteriler
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Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un sağcı Michel Barnier'i başbakan olarak atamasını protesto eden binlerce kişi, Paris'te yürüyüş düzenledi. Göstericiler, Macron'un kararına tepki göstererek istifa çağrısında bulundu.

- Fransa'da binlerce kişiden hükümet karşıtı gösteri

PARİS - Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hükümeti kurmakla görevlendirdiği sağcı Michel Barnier'i protesto eden binlerce sol ittifak destekçisi protesto gösterisi düzenledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sandıktan birinci çıkan sol ittifakın adayı yerine eski Avrupa Birliği Brexit Başmüzakerecisi sağcı Michel Barnier'i yeni başbakan olarak ataması ülkede protesto gösterilerine neden oldu. Fransa'nın başkenti Paris'te toplanan binlerce sol ittifak destekçisi, Barnier hükümetini protesto etti. Paris'in Bastille Meydanı'nda toplanan kalabalık sloganlarla Nation Meydanı'na yürüdü. Macron için istifa çağrısında bulunan göstericiler, konuşmacıların "Eski sistem yerinde kalacak ise oy vermenin ne anlamı var? " sözlerine destek verdi. Binlerce kişi döviz, "Macron-Barnier hükümetine karşıyız" yazılı pankartlar taşıdı.

Macron'un Barnier kararı

Fransa'da 7 Temmuz'da gerçekleştirilen ikinci tur seçimlerinde birinci olan Yeni Halk Cephesi başbakan adayı olarak Lucie Castets'i göstermişti. Macron, Castets'in Ulusal Meclis'te güven oyu almasının mümkün olmadığını belirtmiş ve başbakan olarak atamayı reddetmişti. Macron 5 Eylül'de merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinden Michel Barnier'i Başbakan olarak atama kararı almıştı. Michel Barnier başbakan olarak seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, sol görüşlü politikacılar da dahil olmak üzere her kesimden politikacıların bulunduğu bir hükümet kurmaya açık olduğunu söylemişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TANSU SARITAYLI - Güncel

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