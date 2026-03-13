Haberler

Fransa: Erbil'deki İha Saldırısında Bir Fransız Askeri Öldü

Güncelleme:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak'ın Erbil bölgesinde düzenlenen insansız hava aracı saldırısında bir Fransız askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırıda altı Fransız askerinin de yaralandığı bildirildi.

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak'ın Erbil bölgesine düzenlenen saldırıda bir Fransız askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Macron, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, kıdemli başçavuş rütbesindeki Arnaud Frion'un "Fransa için hayatını kaybettiğini" belirtti.

Fransa Savunma Bakanlığı, Frion'un Erbil'deki Kürt askeri üssüne yönelik bir insansız hava aracı (İHA) saldırısında yaşamını yitirdiğini, altı Fransız askerinin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlık, Erbil'de konuşlu Fransız askerlerinin, uzun süredir devam eden uluslararası operasyon kapsamında Irak birliklerine terörle mücadele eğitimi verdiğini belirtti. Operasyon, IŞİD'e karşı yürütülen uluslararası koalisyon faaliyetlerinin bir parçası olarak sürdürülüyor.

Macron açıklamasında, Fransa'nın Irak'taki askeri varlığının "yalnızca terörle mücadele çerçevesinde" bulunduğunu söyledi ve "İran'daki savaş bu tür saldırıları haklı çıkaramaz" ifadelerini kullandı.

