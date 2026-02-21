Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan kavgada öldürülen genç için anma eylemi öncesi sükunet çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lyon kentindeki kavgada öldürülen genç için Avrupa'nın dört bir yanından aşırı sağcıların katılımıyla düzenlenecek anma eyleminden önce sükunet çağrısında bulundu.

Macron, 62. Paris Uluslararası Tarım Fuarı'nın açılışında basın mensuplarına Lyon'da geçen hafta solcu ve aşırı sağcı gruplar arasında çıktığı öne sürülen kavgada ölen gençle ilgili açıklamalarda bulundu.

Öldürülen Quentin Deranque için Avrupa'nın dört bir yanından aşırı sağcıların katılımıyla bugün Lyon'da düzenlenecek anma eyleminden önce Macron, herkesi sükunete çağırdı.

Macron, eylemi ölen genç için "anma anı" olarak nitelendirerek, gelecek hafta düzenleyecekleri toplantıda farklı siyasi partilerle bağı olan ve şiddetle hareket eden grupları görüşeceklerini söyledi.

Herhangi bir şiddet eyleminin meşru olmadığını savunan Macron, "Nereden gelirse gelsin, burada milislere yer yok." dedi.

Macron, mevcut uluslararası bağlamda saf davranmayarak tarım sektörlerini korumaları gerektiğinin altını çizerek, üretmeye devam etmenin gıda bağımsızlığı açısından önemini vurguladı.

Öldürülen gencin ardından aşırı sağcılar eylemlerini sürdürüyor

Lyon kentinde bugün yerel saatle 15.00'ten itibaren farklı aşırı sağcı gruplardan yüzlerce kişinin Deranque için eylem yapması bekleniyor.

Eylemde taşkınlık ihtimaline karşı yerel yetkililer, güvenlik önlemlerinin üst düzeye çıkarılacağını bildirdi.

RTL radyosunun haberine göre, ülkenin güneyindeki Nice kentinde gece 300'den fazla aşırı sağcı, Deranque için eylem yaptı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre meşaleli eylemciler, "Quentin için adalet" sloganları attı.

Süreç

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden Rima Hassan'ın konferansa katılmak üzere 12 Şubat'ta Lyon'da bulunduğu sırada yaşanan şiddet olayının, aşırı sağcı ve solcu gruplar arasında çıktığı iddia edilmişti.

Aşırı sağcı Nemesis isimli grup, gencin hayatını kaybetmesinden solcu Jeune Garde isimli grubu sorumlu tutarken bu konuda henüz resmi açıklama yapılmadı.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Fransa'da hiçbir dava ya da ideolojinin, gencin ölümünü haklı çıkaramayacağını vurgulayarak, itidal çağrısında bulunmuştu.

Fransız basınına yansıyan güvenlik kamerası kayıtlarında Lyon kentinin 5. bölgesinde bir grubun 3 genci darbettiği, gençlerden 2'sinin olay yerinden kaçmayı başardığı, diğerinin ise yerde hareketsiz yattığı görülmüştü.

Lyon Savcılığından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden Deranque'a 6 kişinin birlikte saldırdığının tespit edildiği belirtilmişti.

Deranque'ın başından aldığı darbe nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği olaya ilişkin cinayet soruşturması açılmıştı.