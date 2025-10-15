Haberler

Frankfurt Kitap Fuarı'nda Türkiye'nin Düşünce Birikimi Tanıtılıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları ve Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen 77. Frankfurt Kitap Fuarı'nda Türkiye'nin zengin kültür ve düşüncesini sergilemekte. Fuar, uluslararası yayıncılık dünyasının önemli temsilcilerini bir araya getiriyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yayınları, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yayınları, Ditibverlag ve İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), dünyanın en büyük uluslararası kitap etkinliklerinden Frankfurt Kitap Fuarı'nda, Türkiye'nin zengin düşünce birikimini dünyaya tanıtıyor.

TDV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Almanya'nın Frankfurt kentindeki fuar, 77'nci kez kapılarını ziyaretçilere açtı.

Fuarda yer alan kurumlar, bu yıl 4'üncü kez uluslararası yayıncılık dünyasının önemli temsilcileriyle bir araya geldi.

DİB Yayınları, TDV Yayınları ve iştirak kurumların ortak katılımıyla gerçekleşen fuar, İslam kültür ve düşüncesinin doğru ve güvenilir kaynaklarla uluslararası alana ulaştırılması vizyonunun en somut örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Yayıncılık alanında önemli çalışmalara imza atan kurumlar, 19 Ekim'e kadar sürecek fuarda Türkçe ve farklı dillere çevrilmiş eserlerini sergileyerek, tanıtım faaliyetleri gerçekleştirecek.

Özellikle Müslüman yayıncılar, yazarlar ve çizerlerle buluşmayı, yeni telif anlaşmaları yapmayı hedefleyen DİB Yayınları, TDV Yayınları, Ditibverlag ve İSAM, uluslararası yayıncılık alanında yeni işbirliklerinin kurulmasına zemin hazırlayacak.

Fuar, bu yıl da dünyanın farklı bölgelerinden yayıncıları, ajansları, yazarları ve kültür kurumlarını bir araya getirerek, fikir ve kültür alışverişinin güçlenmesine katkı sağlayacak.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel
