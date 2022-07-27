Fırat Çakıroğlu davasında eski rektör ve eski dekana verilen ceza istinafta onandı

İZMİR'de, Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Tarih bölümü öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun (24) kavgada bıçaklanıp öldürülmesiyle ilgili eski rektör Candeğer Yılmaz ve Edebiyat Fakültesi'nin eski dekanı Ersin Doğer'e 'görevi ihmal' suçundan verilen 20'şer bin lira adli para cezası, istinaf mahkemesinde onandı. Ceza Dairesi, sanıklar hakkındaki 8 ay 10 günlük kamu görevi hak ve yetkisinin kullanmalarının yasaklanmasına ilişkin kararı ise temel cezanın belirleniş şeklini dikkate alarak takdiren 150 güne düşürdü.

Ege Üniversitesi'nde, 2015 Şubat ayında ülkücü öğrencilerle savcılık iddianamesinde 'PKK/KCK gençlik örgütlenmesi YDG-H Yurtsever (Devrimci Gençlik-Hareketi) üyeleri' diye söz edilen diğer öğrenci grubu arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklanan Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen yargılama sürecinde sanık Nurullah Semo, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'terör örgütü üyeliği' suçundan da 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozularak 'devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrildi.

Ceza Dairesi, sanıklar hakkındaki 8 ay 10 günlük kamu görevi hak ve yetkisini kullanmalarının yasaklanmasına ilişkin kararı ise temel cezanın belirleniş şeklini dikkate alarak takdiren 150 güne düşürdü.