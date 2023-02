Finlandiyalı akademisyen, ülkesinin İsveç'i beklemeden NATO'ya katılabileceğini savundu

Helsinki Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Teivo Teivainen, Türkiye'nin, İsveç'in NATO ittifakına katılımı konusundaki karşıt tutumu nedeniyle Finlandiya'nın tek başına NATO'ya katılmasının daha iyi bir seçenek olabileceğini söyledi.

Teivainen, Rusya-Ukrayna savaşıyla gündeme gelen Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya üyelik süreçlerinde yaşanan sorunlara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Finlandiya'nın, Türkiye de dahil tüm NATO üyeleri tarafından onaylanması halinde "İsveç olmaksızın NATO'ya katılacağını" söyleyen Teivainen, İsveç'in Türkiye ile yaşadığı sorunlar nedeniyle uzun vadede dahi üye olamayabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Teivainen, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından hemen sonra Finlandiya Parlamentosunca alınan NATO üyeliği kararının başka bir ülkenin durumuna bağlı olmadığını belirterek, "Söz konusu kararda başka bir ülkenin NATO'ya katılıp katılmamasına dair bir koşul yoktu." dedi.

Pek çok kişinin en iyi seçeneğin her iki ülkenin birlikte NATO'ya katılması olduğunu düşündüğünü belirten Teivainen, "Ancak iki ülkenin de katılmamasından daha iyi seçenek, önce Finlandiya'nın NATO'ya katılması ve ardından da İsveç'in katılması. Çünkü bu durumda İsveç'in çevresindeki tüm ülkeler NATO üyesi olacak." ifadesini kullandı.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması

Teivainen ayrıca, İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasını değerlendirdi.

İsveç'in aksine Finlandiya'da Kur'an-ı Kerim yakmanın ifade özgürlüğü olarak görülmediğini anlatan Teivainen, bu tür olayların izinle ve polis korumasında yapılamayacağını vurguladı.

Teivainen, "Finlandiya'da polis ve mahkemeler Kur'an yakma olaylarına daha sert tepki verir. Finlandiya'nın dini kutsalların dokunulmazlığına dair daha sıkı yasaları var. Burada Kur'an yakılması genellikle yasa gereği kabul edilemez." dedi.

"Finlandiya polisi, Kur'an yakılacağını öğrenirse, böyle gösterilere koruma sağlamak yerine kesinlikle olayı engellemeye çalışır" diyen Teivainen, polisin geçen hafta sosyal medyadan Kur'an-ı Kerim yakma eyleminin yapılacağını öğrendikten sonra eylemcilerle irtibata geçerek bunu engellediğini sözlerine ekledi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusu süreci

İsveç ve Finlandiya, 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşının ardından Mayıs 2022'de resmi olarak NATO'ya üyelik başvurusu yapmıştı.

Ancak 70 yılı aşkın süredir NATO üyesi olan Türkiye, itirazlarını dile getirerek, iki ülkeyi, on binlerce kişinin ölümünden sorumlu terör örgütü PKK ve Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminin arkasındaki grup olan FETÖ de dahil olmak üzere terör örgütlerine müsamaha göstermek ve hatta desteklemekle suçlamıştı.

Haziran ayında Türkiye, İsveç ve Finlandiya, NATO zirvesinde Ankara'nın meşru güvenlik kaygılarını ele alan ve her iki ülkenin NATO üyeliğinin önünü açan bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

Fakat Türk yetkililer, özellikle İsveç'in teröre karşı gerekli adımları henüz atmadığını belirtiyor. İsveç ve Finlandiya, NATO üyesi 30 ülkenin de onayını gerektiren katılım için Macaristan ve Türkiye'den henüz onay almadı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1 Şubat'ta Estonya'ya yaptığı ziyarette, NATO'nun Finlandiya ve İsveç'in başvurularını ayırması halinde Finlandiya'nın başvurusunu yeniden işleme koyacağını söylemişti.