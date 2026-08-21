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Finlandiya Rusya'yı Hava Sahası İhlaliyle Suçladı

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Finlandiya, Rusya'ya ait bir uçağın Finlandiya hava sahasını ihlal ettiği şüphesi üzerine Rusya'nın Helsinki Büyükelçisi Pavel Kuznetsov'u Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığını duyurdu.

Finlandiya, Rusya'ya ait bir uçağın Finlandiya hava sahasını ihlal ettiği şüphesi üzerine Rusya'nın Helsinki Büyükelçisi Pavel Kuznetsov'u Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığını duyurdu.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Helsinki Büyükelçisi Kuznetsov'u hava sahası ihlali şüphesiyle ilgili açıklama talep etmek için Bakanlığa çağırdı." ifadesine yer verildi.

Ülkede yayın yapan YLE haber ajansı, Finlandiya Savunma Bakanlığının Rusya'ya ait bir uçağın Finlandiya Körfezi'nin batısında ülkenin hava sahasını ihlal ettiğine dair bulgulara ulaştığını belirtti.

Rusya'ya ait uçağın Finlandiya hava sahasında 3 dakika boyunca kaldığı ifade edilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA
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