Fincancı'nın gözaltına alınması sonrası Başsavcılık, TTB'ye kayyum atanması talebinde bulundu

"TSK kimyasal silah kullanıyor" iddiasıyla Türkiye'yi ayağa kaldıran Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör propagandası yapmak suçlamasıyla İstanbul'da gözaltına alındı. Fincancı'nın gözaltına alınması büyük ses getirirken, Başsavcılık'ın Türk Tabipleri Birliği'ne kayyum atanması ve yerlerine yeni isimlerin seçilmesi talebinde bulunduğu öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan İstanbul'da gözaltına alındığını bildirdi.

BAŞSAVCILIK'TAN TTB'YE KAYYUM TALEBİ

TTB Başkanı Fincancı'nın gözaltına alınması gündem yaratırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Türk Tabipleri Birliği'ne kayyum atanmasını talep ettiği öğrenildi. Ayrıca Fincancı'nın, TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınması mahkemeden talep edildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle; ''20.10.2022 tarihinde PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Türk Tabipler Birliği Başkanı Rasime Şebnem Korur, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2 maddesi gereğince Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan 26.10.2022 tarihinde gözaltına alınmıştır.

Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımızca adı geçen şüphelinin halen devam ettirdiği Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı görevine, 6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanununun 'Amaçları dışında faaliyet gösteren Türk Tabipleri Birliğinin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Sağlık Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine…' şeklindeki Ek 2. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince son verilmesine, aynı maddenin 3. Fıkrasında düzenlenen usulle yerine yeni merkez konseyi başkanı seçilmesine karar verilmesi için nöbetçi asliye hukuk mahkemesi nezdinde talepte bulunulmuştur.''

NE OLMUŞTU?

PKK/YPG'nin sözde yayın organına konuşan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör operasyonları sırasında kimyasal silah kullandığını iddia etmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği Başkanı adli tıp uzmanı Şebnem Korur Fincancı hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından, soruşturma başlatmıştı.

''ENVANTERDE KİMYASAL SİLAH YOK''

Milli Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaparak iddiayı yalanlamıştı. Açıklamada, TSK envanterinde kimyasal silah bulunmadığı bildirilmişti.

BAHÇELİ, VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILMASINI İSTEDİ

Dün grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği'nin kapısına kilit vurulmasını, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın vatandaşlıktan çıkarılmasını istemişti.

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