OSMANİYE'de park halindeyken aniden hareket eden minibüsü, bölgedeki bir esnaf durdurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SÜRÜCÜ İNDİKTEN SONRA HAREKETE GEÇTİ

Olay, 16 Kasım saat 13.00 sıralarında Cevdetiye beldesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Kadirli yönüne giden minibüsün sürücüsü, aracını yol kenarına park edip indi. Bir süre sonra minibüs hareket etti. Bölgede esnaflık yapan Osman Keleş, koşarak araca müdahale etti. Yolcu kapısından araca binen Keleş, el freni çekili olan minibüsü vitese atıp, frene basarak durdurdu. Osman Keleş'in müdahalesiyle olası kaza önlendi. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KOŞARAK HEMEN İÇİNE ATLADIM

Osman Keleş, "İş yerimde otururken, 'Araç gidiyor' diye bir ses duydum. Koşarak hemen içine atladım. El frenini çekip durdurmak istedim ama el freni çekiliydi. O sırada önümüzden kamyon geçti. Arkasından da bir otomobil geliyordu. Ona çarpmamak için direksiyonu sağa çevirdim. Şoför koltuğuna geçip frene basıp, vites atıp durdurdum. Çok şükür büyük bir kaza da olabilirdi, önlemiş olduk" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı