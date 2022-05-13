Bakan Nebati Veriler büyümenin 2022 yılının ilk çeyreğinde yıllık olarak yüzde 6-7 arasında gerçekleşeceğine işaret ediyor - Haberler

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Bakan Nebati Veriler büyümenin 2022 yılının ilk çeyreğinde yıllık olarak yüzde 6-7 arasında gerçekleşeceğine işaret ediyor

AA - Muhammet Emin Horuz - Güncel
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin konuşması İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ve FKB Başkanı Aynur Eke katılımıyla Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) 10. Olağan Genel Kurulu, Wyndham Grand İstanbul'da gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin konuşması İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ve FKB Başkanı Aynur Eke katılımıyla Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) 10. Olağan Genel Kurulu, Wyndham Grand İstanbul'da gerçekleşti.

AA / Muhammet Emin Horuz - Güncel

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