Bakan Nebati Veriler büyümenin 2022 yılının ilk çeyreğinde yıllık olarak yüzde 6-7 arasında gerçekleşeceğine işaret ediyor - Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin konuşması İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ve FKB Başkanı Aynur Eke katılımıyla Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) 10. Olağan Genel Kurulu, Wyndham Grand İstanbul'da gerçekleşti.