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Filistinli öğrencilere Türkiye'de açık öğretim müjdesi

Filistinli öğrencilere Türkiye'de açık öğretim müjdesi
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Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Filistinli öğrencilerin 2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren Türkiye'deki açık öğretim imkanlarından yararlanabilmesi için çalışmaların hızlandırıldığını açıkladı.

(ANKARA) - Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Filistinli öğrencilerin 2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren Türkiye'deki açık öğretim imkanlarından yararlanabilmesi için çalışmaların hızlandırıldığını açıkladı.

Ali Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistinli gençlerin açık öğretim yoluyla lisans eğitimi alabilmesine yönelik altyapı çalışmalarının Yükseköğretim Kurulu koordinasyonunda sürdürüldüğünü belirtti.

Eğitime erişimin temel bir hak olduğunu vurgulayan Yalçın, Filistinli öğrencilere sunulması planlanan imkan için ilgili kurumların çalışmalarını yoğunlaştırdığını ifade etti.

Yalçın, düzenlemenin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalara katkı sunan YÖK, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Anadolu Üniversitesine teşekkür etti.

Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve platform bileşeni kuruluşların temsilcileriyle birlikte YÖK'te ilgili kurumların temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirten Yalçın, toplantıda Filistinli öğrencilerin eğitim imkanlarına ilişkin yürütülen çalışmaların ele alındığını kaydetti.

Kaynak: ANKA
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