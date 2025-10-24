Filistinli Kadın Zeytin Hasadında İsrailli Saldırganlar Tarafından Darbedildi

İşgal altındaki Batı Şeria'da zeytin toplamaya giderken Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından darbedilerek hastanelik olan Afaf Ebu Alya (53), iyileşmeye ve yaşadığı şoku atlatmaya çalışıyor.

Zeytin hasat mevsimi, Batı Şeria'da yeni bir çatışma cephesine dönüşmüş durumda. Filistin topraklarını gasbeden yüzleri maskeli İsrailliler, ellerinde sopalarla Filistinlilerin zeytin hasadı yapmasını engellemek için saldırılarda bulunuyor. Fanatik gruplar, İsrail askerlerinin himayesinde Filistinlileri darbedip, araçlarını yakıyor.

Ramallah kentinin kuzeyindeki Turmusayya kasabasından Ebu Alya da 19 Ekim'de zeytin toplamak için giderken söz konusu grubun saldırısına uğradı.

Sosyal medyaya yansıyan videolarda, maskeli ve eli sopalı bir İsraillinin, yere düşene kadar bir kadının başına tekrar tekrar vurduğu, ayrıca iki kişiye daha saldırdığı görülmüştü.

Yabancı aktivist sandığı İsraillilerin saldırısıyla bilincini kaybetti

Saldırıyla birlikte yere yığılan Filistinli kadın, Ramallah'ta bir hastanede tedavi altına alındı. Hasta yatağında inleyen Afaf, hala şokunu üzerinden atamadığı olayı AA muhabirine anlattı.

Afaf, öncelikle İsrail askerlerinin zeytin toplayan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz bombası attığını daha sonra da maskeli İsraillilerin saldırısının başladığını ifade etti.

Göz yaşartıcı gaz bombası nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiğini anımsatan Filistinli kadın, "Yerimden ayrılmayıp akrabalarımın gelmesini bekledim. Sonra uzaktan gelen maskeli kişiler gördüm. Bunların yabancı aktivistler olduğunu zannettim. Bir de baktım ki İsrailliler. Bilincimi kaybedene kadar sopalarla başıma ve sırtıma defalarca vurdular." dedi.

Afaf, İsraillilerin çocuklarına da saldırdığını ve araçlarını ateşe verdiğini kaydetti.

Filistinli Afaf, başına ve sırtına aldığı darbeler nedeniyle hala ızdırap çektiğini ve tedavi gördüğünü sözlerine ekledi.

"Toprak namustur, saldırı olsa da ondan vazgeçemeyiz"

Yaralı kadının akrabası Eymen Ebu Alya da aynı şekilde saldırıya uğradı ve sosyal medyaya düşen bir videoda İsraillilerin saldırdığı araçtan kendini kurtarmaya çalışırken görüntülendi.

İsrail ordusunun bölgeden çekilmesinin ardından ortalığın sakinleştiğini ve güvenli hale geldiğini düşündüklerini ve hasat yapmaya başladıklarını kaydeden Eymen, saldırının devamını şöyle anlattı:

"Sonrasında bir grup İsrailli saldırıya başladı. Ben de aracı yakmasınlar diye başka yere çekmeye çalıştım ama İsrailliler aracın lastiklerini parçaladı ve camlarını kırdı. Yaklaşık 50 kişiydiler. Beni araçtan çıkarmaya ve darbetmeye çalıştılar. Aldığım yaralara rağmen aracın arka kapısından kaçmayı başardım. Daha sonra da aracı yaktılar."

Eymen, topraklarına olan bağlılıklarını ise "Burası bizim toprağımız ve toprak namustur. Saldırılara ve şiddete rağmen onu terk etmeyeceğiz. Geri dönüp zeytinleri toplayacağız ve onları da İsraillilere bırakmayacağız." cümleleriyle dile getirdi.

Filistinli Eymen, akrabası Afaf'ın uğradığı saldırıyla ilgili, "İsrailliler öldürme kastıyla onu başından darbetti. Ölümden döndü." dedi.