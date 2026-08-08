Filistin Konvoyu Diyarbakır'da Coşkuyla Karşılandı

BOSNA Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkan, Arnavutluk ve Yunanistan'ı geçerek Türkiye'ye gelen 'Filistin Konvoyu' Diyarbakır'a ulaştı.

İsrail'in işgali altındaki Filistin halkıyla dayanışmayı büyütmek amacıyla Avrupa'nın 20'den fazla ülkesinden sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren 'Filistin Konvoyu', Bosna Hersek'ten Batı Şeria'ya gitmek üzere Arnavutluk ve Yunanistan'ı geçerek Türkiye'ye ulaştı. 'Filistin Konvoyu' güzergah üzerinde bulunan Diyarbakır'a ulaştı. Konvoy kent girişinde çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Destek amacıyla Konvoya eşlik ettiğini söyleyen Malatyalı Celal Emnek, "Gazze'deki kardeşlerimiz için, elimizden geleni yapmak için yola çıktık. Malatya'dan geliyoruz. Allah oradaki kardeşlerimize yardım etsin. Buradaki kardeşlerimize de bir şuur, bilinç nasip etsin. Boykota devam edeceğiz. Elimizden gelen ne ise yapacağız. Allah onların yardımcısı olsun" dedi.

Konvoyu kent girişindeki Şanlıurfa Bulvarı'nda karşılayan Diyarbakırlı Abdullah Aktaş ise "Dünya gündemindeki bazı olaylardan dolayı Filistin meselesi unutulmuştu. Bu konvoy vesilesiyle inşallah tekrar Filistin meselesi oturur. Diyarbakır halkı Filistin meselesine tekrardan en baştaki sorun olarak, en baştaki çözülmesi gereken konu olarak gündemine alır. Bu konvoyu düzenleyenlerden Rabb'im razı olsun. İnşallah amacına ulaşır. İnşallah Filistin'e kadar kimsenin önünde engel olmaz. ve Filistin'deki Müslüman kardeşlerimize ulaşırlar" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı