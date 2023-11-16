İsrail tankları Gazze Şeridi'nde El-Ehli Baptist Hastanesi'ni tanklarla kuşattı

İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin ardından El-Ehli Baptist Hastanesi'ni de kuşattı. Tanklarla kuşatılan hastanede Filistin Kızılayı, ekiplerinin hareket edemediğini ve yaralılara ulaşamadıklarını duyurdu. Öte yandan enerji kaynaklarının tükenmesi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki sabit hat ve cep telefonları ile internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi. İsrail güçleri, dün kuşattığı Şifa Hastanesine baskın düzenmiş ve paslı silahları kanıt olarak sunarak eleştiri konusu olmuşlardı.

Filistin Kızılayı, İsrail tanklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan El-Ehli Baptist Hastanesi'ni kuşattığını ve ekiplerinin hareket edememesi nedeniyle bölgedeki yaralılara ulaşamadıklarını bildirdi. Öte yandan enerji kaynaklarının tükenmesi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki sabit hat ve cep telefonları ile internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

TANKLAR HASTANEYİ KUŞATTI

Filistin Kızılayının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail tanklarının Gazze'nin kuzeyindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni kuşattığı belirtildi. Kuşatma nedeniyle Kızılay ekiplerinin hastaneden hareket edemediği ve Gazze'nin kuzeyindeki yaralılara ulaşamadığı ifade edildi.

TELEFON VE İNTERNET HİZMETLERİ KESİLDİ

Filistin Telekomünikasyon Şirketi, "Enerji kaynaklarının tükenmesi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki sabit hat ve cep telefonları ile internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi" açıklamasında bulundu.

DÜN DE ŞİFA HASTANESİNE BASKIN DÜZENLEMİŞLERDİ

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesine dün baskın düzenlemişti.

PASLI SİLAHLARI KANIT OLARAK SUNDULAR

İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesine düzenlediği baskında "katliam" yapmasına karşı uyarıda bulunarak, sağlık personeli, yaralılar ve hastanede yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin güvenliğinden İsrail'i, ABD'yi ve uluslararası toplumu sorumlu tutmuştu.

35 HASTANENİN 25'İ SERVİS DIŞI

İsrail, Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesinin de çevresini bombalamış; Ürdün ordusu, hastanede çalışan 7 personelinin, İsrail bombardımanında yaralanan Filistinlilere müdahale ettiği sırada hedef alındığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki 35 hastaneden 25'i hizmet dışı kaldı.

İSRAİL'İN GAZZE İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 51 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

11 BİN ÜZERİNDE FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze'deki hükümete göre 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 710'u çocuk ve 3 bin 160'ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.