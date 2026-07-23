Figen Çoban cinayetinde Yargıtay’dan flaş karar: Kocasına 24 yıl hapis onandı, kayınbirader tahliye edildi

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde eşi Figen Çoban'ı (40) öldürdüğü gerekçesiyle verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından 24 yıla indirilen Mehmet Emin Ata Çoban'ın (44) bu cezası Yargıtay tarafından onandı. Cinayete yardım ettiği gerekçesiyle 17 yıl hapis cezasına çarptırılan kardeşi Süleyman Çoban'ın hükmünü ise bozan Yargıtay, tahliye edilmesine karar verdi.

Yeşilbağcılar Mahallesi Dağdibi mevkisinden 21 Ocak 2023 tarihinde saat 09.50'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Süleyman Çoban, yengesi Figen Çoban'ın öldüğünü belirtip, ihbarda bulundu. Üzerine benzin döküp, kendini ateşe verdiği belirtilen 3 çocuk annesi Çoban'ın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, Figen Çoban'ın eşi Mehmet Emin Ata Çoban ile kayınbiraderi Süleyman Çoban'ı gözaltına aldı. İki kardeş, 22 Ocak'ta yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli görülen ölüme ilişkin araştırmasını sürdüren jandarma, Mehmet Emin Ata Çoban, Süleyman Çoban, anneleri Hatice Çoban ve komşuları Vahit Sarı'yı gözaltına aldı. 3 şüpheli, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Sarı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Sanıklar hakkında Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama sürecinde Hatice Çoban tahliye edildi.

Savcı, 7 Mart 2024'teki duruşmada mütalaasını açıklayarak, sanığın annesi Hatice Çoban hakkında beraat, kardeşi Süleyman Çoban için eyleme iştirakten ceza verilmesini, sanık Mehmet Emin Ata Çoban'ın ise cinayetten ceza almasını ancak eşinin iş yerindeki kişiyle olan mesajları nedeniyle 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını talep etti.

Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Figen Çoban'ın ölümüyle ilgili davanın karar duruşması 4 Nisan 2024'te görüldü. Mahkeme heyeti, Mehmet Emin Ata Çoban'ı 'Kadına ve eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırdı. Süleyman Çoban'a ise yardım ve yataklık suçundan 17 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan Hatice Çoban ve Vahit Sarı'nın ise beraatlerine hükmetti.

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Muğla'da Figen Çoban'ın öldürülmesine ilişkin davada verilen kararların temyiz incelemesini tamamladı. Daire, Mehmet Emin Ata Çoban yönünden yapılan temyiz başvurularında hukuka aykırılık bulunmadığına, 24 yıllık hapis cezasının onanmasına karar verdi. Daire, Süleyman Çoban hakkında verilen 17 yıl hapis cezası kararını ise bozdu. Kararın gerekçesinde, olay sırasında Mehmet Emin Ata Çoban'ın Figen Çoban'a yönelik eyleminin ardından Süleyman Çoban'ın suçun işlenmesinden önce yardım ettiği yönünde her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığına, 'Nitelikli kasten öldürmeye yardım' suçundan mahkumiyeti yerine beraatine karar verilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

1'inci Ceza Dairesi, Hatice Çoban hakkında verilen beraat kararına yönelik temyiz başvurularını da esastan reddetti. Kararda, dosya kapsamında Hatice Çoban'ın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı