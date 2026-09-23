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Fidan, BM 81. Genel Kurulu marjında New York'ta üçlü toplantıya ev sahipliği yaptı

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Fidan, BM 81. Genel Kurulu marjında New York'ta üçlü toplantıya ev sahipliği yaptı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Türkiye-Suriye-Suudi Arabistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Bakanlığın X paylaşımına göre toplantı, BM 81. Genel Kurulu marjında New York'taki Türkevi'nde yapıldı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Türkiye-Suriye- Suudi Arabistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu marjında Türkiye-Suriye-Suudi Arabistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na New York'taki Türkevi'nde ev sahipliği yaptı" denildi.

Kaynak: ANKA
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