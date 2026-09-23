Beyaz bir çiftin siyahi bebeği dünyaya gelince olanlar oldu

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ABD'de gerçekleşen bir doğumda beyaz bir çiftin siyahi bebeklerinin dünyaya gelmesi aile içerisinde büyük bir krize yol açtı. Bebeklerinin doğumunun ardından kadının eşi ve eşinin ailesi sadakatsizlik suçlamasında bulunarak DNA testi talep etti.

EŞİNİN AİLESİ ALDATMAKLA SUÇLADI

Doğumhanede yaşanan olayın ardından erkek tarafı, bebeğin ten rengini gerekçe göstererek anneye tepki gösterdi. Eşinin ailesi genç kadını aldatmakla suçlarken, baba adayı durumun netleşmesi adına DNA testi yaptırma kararı aldı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Doğum anı ve sonrasında yaşananlara ilişkin paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Kullanıcılar, kadının bebeği gördüğü andaki şaşkınlığına ve aile içerisinde yaşanan gerilime dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Kaynak: Haberler.com