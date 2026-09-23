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Beyaz bir çiftin siyahi bebeği dünyaya gelince olanlar oldu

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Beyaz bir çiftin siyahi bebeği dünyaya gelince olanlar oldu Haber Videosunu İzle
Beyaz bir çiftin siyahi bebeği dünyaya gelince olanlar oldu
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ABD'de beyaz bir çiftin siyahi bebeklerinin dünyaya gelmesi aile içinde krize neden oldu. Eşinin ailesi tarafından aldatılmakla suçlanan kadına karşı baba adayı DNA testi yaptıracağını açıklarken, olay kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

ABD'de gerçekleşen bir doğumda beyaz bir çiftin siyahi bebeklerinin dünyaya gelmesi aile içerisinde büyük bir krize yol açtı. Bebeklerinin doğumunun ardından kadının eşi ve eşinin ailesi sadakatsizlik suçlamasında bulunarak DNA testi talep etti.

EŞİNİN AİLESİ ALDATMAKLA SUÇLADI

Doğumhanede yaşanan olayın ardından erkek tarafı, bebeğin ten rengini gerekçe göstererek anneye tepki gösterdi. Eşinin ailesi genç kadını aldatmakla suçlarken, baba adayı durumun netleşmesi adına DNA testi yaptırma kararı aldı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Doğum anı ve sonrasında yaşananlara ilişkin paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Kullanıcılar, kadının bebeği gördüğü andaki şaşkınlığına ve aile içerisinde yaşanan gerilime dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNurettin İlker Demir:

kadının omuzlarında siyahi bir adamın eli var, babayı da güneş ellemiş sanırım. yalan dolan

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