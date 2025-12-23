Haberler

Sakarya merkezli FETÖ operasyonu: 3 tutuklama

Sakarya merkezli FETÖ operasyonu: 3 tutuklama
Güncelleme:
Sakarya merkezli düzenlenen operasyonda Ankara, Kocaeli ve Aydın'da FETÖ/PDY'ye bağlı 7 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlardan 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

SAKARYA merkezli Ankara, Kocaeli ve Aydın'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Sakarya merkezli Ankara, Kocaeli ve Aydın'da eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda, örgüt adına faaliyet yürüten toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; yasaklı kitaplar, propaganda içerikli CD'ler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Sakarya Adliyesi'ne sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
