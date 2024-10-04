FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın imzasıyla yeni görev değişikliği genelgesi yayımlandı. Genelgeyle birlikte Emniyet Genel Müdür Yardımcıları arasındaki görev dağılımı tekrar yapıldı. Genel müdür yardımcılarının kendilerine verilen görevlerin dışında, diğer işlerin de yürütülmesinden sorumlu olacakları belirtildi. Ayrıca, bir Genel Müdür Yardımcısının görevde bulunmaması durumunda, yazılı sıraya göre bir sonraki yardımcı vekaleten görevi yürütecek.

FETÖ İLE MÜCADELENİN SİMGE İSMİ MAHMUT ÇORUMLU'YA YENİ GÖREV

Değişiklikler arasında bir tanesi hemen göze çarptı. FETÖ ile mücadelede simge isimler arasında yer alan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti. Daha önce Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın bağlı olduğu Çorumlu'ya pasif denecek bir başkanlık bağlandı. Çorumlu'ya Tanık Koruma, Belge Yönetimi ve Koordinasyon, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlıklarının sorumluluğu verildi.

DEĞİŞİKLİK, TEPKİLERİ DE BERABERİNDE GETİRDİ

Söz konusu değişiklik tepkilere neden oldu. Çorumlu'nun yeni göreve atanmasıyla, "FETÖ'yle mücadele sekteye mi uğrayacak?" sorularını da beraberinde getirdi.

"GUGUK KUŞU" PAYLAŞIMI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Mahmut Çorumlu, 2023 yılında yaptığı bir paylaşımda "Yine Guguk kuşları… o kadar çok ki artık ayırt etmekte zorlanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu paylaşımını 2024 yılında yeniden alıntılayan Çorumlu, "Yeniden, yine guguk kuşları" demişti. Çorumlu'nun bu mesajıyla kendilerini gizlemeye çalışan kripto FETÖ'cüleri işaret ettiği şeklinde yorumlanmıştı.

MAHMUT ÇORUMLU KİMDİR?

Mahmut Çorumlu, 1968 yılında Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde doğdu. 1986 yılında Polis Kolejinden, 1990 yılında Polis Akademisinden mezun oldu. 1990 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğünde Komiser Yardımcısı olarak göreve başladı. Sırasıyla Kars, Sinop, Sivas, Kastamonu İl Emniyet Müdürlükleri; KOM Daire Başkanlığı ve Polis Teftiş Kurulu Başkanlığında görev yaptı.

2008-2010 ve 2012-2013 yılları arasında BM (Birleşmiş Milletler) barış gücü bünyesinde Fildişi Sahilinde görev yaptı.2017 yılında "İstihbarat ve Karşı İstihbarat Hizmetlerinin Arasındaki İlişkiler" konulu çalışması ile tezli yüksek lisansını tamamlamıştır. 2016 yılı Ekim ayından 2019 Eylül ayına kadar görevini Kırıkkale Emniyet Müdürü olarak yerine getirdi. 2019 Eylül ayında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına atanan Sayın Mahmut ÇORUMLU iyi derecede Fransızca bilmekte, evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Mahmut Çorumlu, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi.