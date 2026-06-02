Fethiye açıklarında ispermeçet balinası görüntülendi

MUĞLA'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek açıklarında ispermeçet balinası görüldü.

Yat kaptanı Oğuzhan Çoban, Fethiye'nin Göcek açıklarında 'Kaşalot' olarak bilinen 'İspermeçet' cinsi balina görüntüledi. İspermeçet balinasının (Physeter macrocephalus), Akdeniz'in biyolojik çeşitliliği açısından önemli bir kayıt olduğu belirtildi. Uzmanlar, dünyanın en büyük dişli balina türü olarak bilinen ispermeçet balinalarının zaman zaman Akdeniz'de görülebildiğini, ancak bu tür gözlemlerin nadir gerçekleştiğini kaydetti. Göcek açıklarında kaydedilen görüntülerin Akdeniz'deki deniz yaşamının hareketliliğini ve değişen göç rotalarını ortaya koyduğu vurgulandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yasin İlemin, iklim değişikliği, deniz suyu sıcaklıklarındaki değişimler ve besin kaynaklarının dağılımındaki farklılıkların deniz canlılarının hareketlerini etkileyebildiğine dikkat çekip, bölgede yapılan gözlemlerin bilimsel çalışmalar açısından da önem taşıdığını kaydetti.

Dr. Öğr. Üyesi İlemin, "Fethiye ve Rodos arasındaki deniz bölgesi doğu Akdeniz'in en derin sularından biridir. Bu bölgede besin çeşitliliği yüksektir ve buna bağlı olarak her yıl bu dönemde bölgede balinaları görebiliyoruz beslenmeye, çiftleşme ve yavru bakımı için bölgeye geliyorlar. İspermeçet balinası, dünyadaki en büyük dişli memelisidir ve okyanusların en etkileyici avcılarından biri ve Doğu Akdeniz ülkemiz sularında yaşıyorlar. Yoğun gemi trafiği onların akustik haberleşmelerine engel olabiliyor ve en az 14 ay süren anne ve yavrunun birlikteliği, yavrunun sütle beslenmesi zorlaşabiliyor" dedi.

Yetkililer, denizde balina ve yunus gibi koruma altındaki türlerle karşılaşılması halinde canlılara yaklaşılmaması, rahatsız edilmemesi ve gözlemlerin ilgili kurumlarla paylaşılmasının önem taşıdığını belirtti.

